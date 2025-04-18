В Ровенской области восстановят леса после незаконных рубок — Finance.ua

В Ровенской области восстановят леса после незаконных рубок Сегодня 04:04 — Казна и Политика

В Ровенской области ГП «Леса Украины» восстановят 10 тысяч гектаров бывших лесхозных угодий, наиболее пострадавших от незаконных вырубок.

«Этой весной мы начинаем программу восстановления Селянского леса. 10 тысяч га, которые долгое время оставались без хозяина. Когда-то это действительно был лес. Сегодня он выглядит как выжженная пустыня. В процессе инвентаризации насчитано почти 500 тысяч пней… Благодаря принципиальной позиции начальника Ровенской ОВА Александра Коваля территория передана Рафаловскому надлесничеству ГП „Леса Украины“ и на ней начинаются восстановительные работы», — рассказал генеральный директор ГП «Леса Украины» Юрий Болоховец.

Он отметил, что сумма ущерба от самовольных рубок составляет 3,4 млрд грн, что практически соответствует годовому бюджету Ровно.

«Варварская рубка продолжалась годами и, в отличие от государственных лесхозов, почему-то оставалась без внимания защитников биоразнообразия», — отметил Болоховец.

Руководитель ГП «Леса Украины» сообщил, что инвестиции в восстановление, охрану, защиту и уход за лесом в ближайшие и 5 лет составят почти 20 миллионов гривен.

Укрінформ По материалам:

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