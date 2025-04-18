В Ровенской области восстановят леса после незаконных рубок — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Ровенской области восстановят леса после незаконных рубок

Казна и Политика
15
В Ровенской области ГП «Леса Украины» восстановят 10 тысяч гектаров бывших лесхозных угодий, наиболее пострадавших от незаконных вырубок.
Об этом сообщила пресс-служба ГП «Леса Украины».
«Этой весной мы начинаем программу восстановления Селянского леса. 10 тысяч га, которые долгое время оставались без хозяина. Когда-то это действительно был лес. Сегодня он выглядит как выжженная пустыня. В процессе инвентаризации насчитано почти 500 тысяч пней… Благодаря принципиальной позиции начальника Ровенской ОВА Александра Коваля территория передана Рафаловскому надлесничеству ГП „Леса Украины“ и на ней начинаются восстановительные работы», — рассказал генеральный директор ГП «Леса Украины» Юрий Болоховец.
Он отметил, что сумма ущерба от самовольных рубок составляет 3,4 млрд грн, что практически соответствует годовому бюджету Ровно.
«Варварская рубка продолжалась годами и, в отличие от государственных лесхозов, почему-то оставалась без внимания защитников биоразнообразия», — отметил Болоховец.
Руководитель ГП «Леса Украины» сообщил, что инвестиции в восстановление, охрану, защиту и уход за лесом в ближайшие и 5 лет составят почти 20 миллионов гривен.
По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems