В Украине с начала года производство пива выросло на 6,9% — Finance.ua
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В Украине с начала года производство пива выросло на 6,9%

Казна и Политика
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За январь — март 2025 года в Украине производство пива выросло на 6,9% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.
Об этом сообщает пресс-служба отраслевой организации пивоваров «Укрпиво».
«Экспертная оценка объема производства пива по Украине (кроме пива безалкогольного с содержанием спирта до 0,5 об.%) за 3 месяца 2025 года составляет — 29,0 млн дал, и составляет 106,9% к аналогичному периоду 2024 года», — говорится в сообщении.
По информации отраслевых аналитиков, в январе-марте этого года объем производства пива в Украине сократился на 21,9% по сравнению с соответствующим периодом 2021 года.
Как сообщалось, украинские пивовары в прошлом году произвели 140 млн дал пива, что на 4,8% больше показателя 2023 года.
По материалам:
Укрінформ
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