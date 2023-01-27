Минфин ожидает роста спроса на ОВГЗ — Finance.ua

Минфин ожидает роста спроса на ОВГЗ Сегодня 16:48 — Фондовый рынок

Министерство финансов Украины с учетом Меморандума о сотрудничестве с МВФ в 2023 году будет продолжать предлагать рынку облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ) со сроком погашения после 2023 года для минимизации долговой нагрузки на текущий год и оптимизации расходов на обслуживание.

Об этом заявил правительственный уполномоченный по вопросам управления государственным долгом Юрий Буца в комментарии агентству «Интерфакс-Украина».

«Мы видим, что инфляционные ожидания на конец 2024 года уже ниже доходности соответствующих инструментов, что приводит к увеличению спроса на них и соответствующему уменьшению доходностей на вторичном рынке», — отметил он.

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Буца напомнил, что Минфин за последние полгода существенно продлил размещаемые на первичных аукционах инструменты и сейчас предлагает ОВГЗ со сроками погашения от 6 месяцев до 2,3 лет.

«С целью уменьшения риска рефинансирования Минфин предложил рынку новый инструмент-бенчмарк с погашением в 2025 году, постепенно удлиняя кривую доходности, формируемую на первичных аукционах. НБУ предложил предоставить возможность банкам зачислить все новые бенчмарк-ОВГЗ в покрытие обязательных резервов, что будет способствовать также их ликвидности на вторичном рынке», — добавил правительственный уполномоченный.

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Он также отметил оживление вторичного рынка и сужение спредов между ценами купли и продажи, в то же время констатировав, что пока качество ценообразования на вторичном рынке не позволяет учитывать полученную информацию во время операций на первичном рынке.

«Минфин ожидает продолжения тренда по увеличению ликвидности вторичного рынка и соответствующего продолжения сужения спредов между вторичным и первичным рынком», — отметил Буца.

Как сообщалось, НБУ с 11 января повысил нормативы обязательного резервирования по текущим счетам (депозитам до востребования) в гривне и в инвалюте на 5 п.п. — в соответствии с 5% и 15%, разрешив покрывать до 50% общего объема обязательных резервов за счет бенчмарк-ОВГЗ. В результате обязательные резервы выросли на 74,3 млрд грн — до 144,1 млрд грн, что означает лимит покупки бенчмарк-ОВГЗ под резервы в 72 млрд грн в период до 10 февраля.

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