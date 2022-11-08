Украина привлекла 181 млрд грн от продажи ОВГЗ с начала полномасштабной войны — Finance.ua
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Украина привлекла 181 млрд грн от продажи ОВГЗ с начала полномасштабной войны

Казна и Политика
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Украина привлекла 181 млрд грн от продажи ОВГЗ с начала полномасштабной войны
Украина привлекла 181 млрд грн от продажи ОВГЗ с начала полномасштабной войны
В целом, привлечения Украины от продажи ОВГЗ на аукционах с начала полномасштабной войны превышают эквивалент 181,3 млрд грн.
Об этом говорится на Facebook-странице НБУ.
Отмечается, что за это время правительство:
  • привлекло от размещения ОВГЗ на аукционах 118 971,3 млн грн, 1 438,0 млн долл. США и 468,4 млн евро;
  • направило на погашение по внутренним долговым ценным бумагам 183 923,3 млн грн, $2 090,2 млн и 168,0 млн евро.
В течение действия военного положения Министерство финансов повышало доходность по ряду гривневых бумаг (максимальная доходность составила 18,5% годовых), а также по всем долларовым ОВГЗ (максимальная доходность — 4,5% годовых).
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Министерство финансов 2 ноября произвело очередное погашение военных ОВГЗ на сумму 18,92 млрд грн, в результате чего объем внутренних гособлигаций в соответствующих портфелях снизился.

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По материалам:
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