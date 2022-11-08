Украина привлекла 181 млрд грн от продажи ОВГЗ с начала полномасштабной войны — Finance.ua

Украина привлекла 181 млрд грн от продажи ОВГЗ с начала полномасштабной войны Сегодня 15:12 — Казна и Политика

Украина привлекла 181 млрд грн от продажи ОВГЗ с начала полномасштабной войны

В целом, привлечения Украины от продажи ОВГЗ на аукционах с начала полномасштабной войны превышают эквивалент 181,3 млрд грн.

Об этом говорится на Facebook-странице НБУ.

Отмечается, что за это время правительство:

привлекло от размещения ОВГЗ на аукционах 118 971,3 млн грн, 1 438,0 млн долл. США и 468,4 млн евро;

направило на погашение по внутренним долговым ценным бумагам 183 923,3 млн грн, $2 090,2 млн и 168,0 млн евро.

В течение действия военного положения Министерство финансов повышало доходность по ряду гривневых бумаг (максимальная доходность составила 18,5% годовых), а также по всем долларовым ОВГЗ (максимальная доходность — 4,5% годовых).

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Объем внутренних гособлигаций Украины в собственности нерезидентов составляет 1,075 млрд грн и $7 млн.

Министерство финансов 2 ноября произвело очередное погашение военных ОВГЗ на сумму 18,92 млрд грн, в результате чего объем внутренних гособлигаций в соответствующих портфелях снизился.

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