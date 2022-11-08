Пышный прогнозирует оживление на рынке ОВГЗ — Finance.ua

Пышный прогнозирует оживление на рынке ОВГЗ
Национальный банк Украины надеется на оживление на внутреннем рынке облигаций внутреннего госзайма и активизацию инвесторов.
Об этом глава НБУ Андрей Пышный заявил на пресс-конференции.
«Есть отклик на наши инициативы со стороны Министерства финансов... Мы стали внимательнее слушать друг друга», — сказал он.
Пышный отметил, что Нацбанк проводит углубленный анализ всех неэмиссионных решений по финансированию дефицита и решений, не вступающих в конфликт с объявленной НБУ концепцией монетарной политики.
Читайте также: Военные облигации в «Дія»: сколько можно заработать и как купить
«Мы думаем совместно, как сделать внутренний долговой рынок более привлекательным, комфортным и эффективным для государства, и надеюсь, что в ближайшее время вы сможете все оценить результаты и увидите оживление на внутреннем рынке и активизацию инвесторов», — подчеркнул глава НБУ.
По его словам, сейчас он оптимистичен по поводу возможности неэмиссионного финансирования дефицита госбюджета в 2023 году.
Справка Finance.ua:
- с начала полномасштабного нападения россии на Украину выплаты по облигациям внутреннего государственного займа превысили заимствования на 80 млрд гривен.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
Поделиться новостью