Пышный прогнозирует оживление на рынке ОВГЗ — Finance.ua

Пышный прогнозирует оживление на рынке ОВГЗ Сегодня 09:17 — Фондовый рынок

Пышный прогнозирует оживление на рынке ОВГЗ

Национальный банк Украины надеется на оживление на внутреннем рынке облигаций внутреннего госзайма и активизацию инвесторов.

Об этом глава НБУ Андрей Пышный заявил на пресс-конференции.

«Есть отклик на наши инициативы со стороны Министерства финансов... Мы стали внимательнее слушать друг друга», — сказал он.

Пышный отметил, что Нацбанк проводит углубленный анализ всех неэмиссионных решений по финансированию дефицита и решений, не вступающих в конфликт с объявленной НБУ концепцией монетарной политики.

«Мы думаем совместно, как сделать внутренний долговой рынок более привлекательным, комфортным и эффективным для государства, и надеюсь, что в ближайшее время вы сможете все оценить результаты и увидите оживление на внутреннем рынке и активизацию инвесторов», — подчеркнул глава НБУ.

По его словам, сейчас он оптимистичен по поводу возможности неэмиссионного финансирования дефицита госбюджета в 2023 году.

Справка Finance.ua:

с начала полномасштабного нападения россии на Украину выплаты по облигациям внутреннего государственного займа превысили заимствования на 80 млрд гривен.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Фінансовий клуб По материалам:

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