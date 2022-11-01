Виплати за ОВДП з початку війни перевищили запозичення на 80 млрд гривень — Finance.ua

Виплати за ОВДП з початку війни перевищили запозичення на 80 млрд гривень Вчора 21:31 — Фондовий ринок

Виплати за ОВДП з початку війни перевищили запозичення на 80 млрд гривень

З початку повномасштабного нападу росії на Україну виплати за облігаціями внутрішньої державної позики перевищили запозичення на 80 млрд гривень.

Про це свідчать дані НБУ

Упродовж повномасштабної війни росії проти України уряд залучив від розміщення ОВДП на аукціонах 107,05 млрд гривень, 1,4 млрд доларів та 468,4 млн євро.

Водночас на погашення за внутрішніми борговими цінними паперами спрямовано 164,99 млрд гривень, 2,09 млрд доларів та 168 млн євро.

Упродовж дії воєнного стану Міністерство фінансів підвищувало дохідність за низкою гривневих паперів (максимальна дохідність становила 18,5% річних), а також за всіма доларовими ОВДП (максимальна дохідність — 4,5% річних).

Ставки за гривневими військовими облігаціями на три місяці, а також за ОВДП, номінованими в євро, поки не змінювалися та становлять 9,5% річних та 2,5% річних відповідно.

Станом на 31 жовтня найбільший портфель відповідних цінних паперів і надалі утримують банки — первинні дилери.

Другим за обсягом залишається портфель військових облігацій, сконцентрований громадянами та бізнесом України.

Він становить:

14,25 млрд гривень, або 15,1% від загального обсягу придбаних гривневих військових ОВДП;

232,7 млн доларів, або 27,2% від загального обсягу військових ОВДП, номінованих у доларах;



148,3 млн євро, або 51,9% від загального обсягу ОВДП, номінованих у євро.

Обсяг ОВДП у власності нерезидентів станом на 31 жовтня становить 1,12 млрд гривень та 2 млн доларів.

Українські Новини За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.