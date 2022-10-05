Військові облігації в Дії - це новий фінансовий інструмент, - Федоров — Finance.ua

Військові облігації в Дії - це новий фінансовий інструмент, - Федоров Вчора 12:03 — Фондовий ринок

Військові облігації в Дії - це новий фінансовий інструмент, - Федоров

У Дії з’явилася можливість купувати військові облігації без комісій. Військові облігації сьогодні можна купити через різні банківські або ж інвестиційні застосунки.

У Дії можна купити облігації (з різним терміном погашення), які назвали на честь окупованих українських міст. Станом на 3 жовтня там є:

Крим;

Донецьк;

Луганськ;

Маріуполь;

Херсон;

Мелітополь;

Горлівка.

Як казав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, купуючи військові облігації, ви допомагаєте нашому війську деокуповувати українські міста.

«Ми хочемо, щоб це став масовий продукт підтримки наших Збройних сил. Наша армія робить усе, щоб деокуповувати території, щоб ми могли працювати, щоб працювала економіка, щоб розвивалися бізнеси та працювали підприємства. Нам би хотілося, щоб люди, якщо мають можливість, могли допомагати нашій економіці й згодом повертали вкладені кошти», — пояснює Михайло Федоров.

За словами міністра, Дією користуються 18 млн 100 тис. українців. Це, зокрема, один із факторів, чому Мінцифри запустило можливість купувати облігації через застосунок.

«Війна — це марафон. Якщо на початку у нас у всіх було багато енергії, ми всі сподівалися, що вже завтра переможемо, то зараз ми розуміємо, що потрібно системно, щоденно працювати на нашу перемогу», — звернув увагу Федоров.

Узагалі ж Мінцифри має на меті створити в Україні нову культуру інвестування в державу, тому, власне, і запустило можливість купувати військові облігації.

За словами Михайла Федорова, з технічної точки зору — це був дуже складний проєкт, адже в ньому залучено не тільки багато партнерів, але й процеси на боці держави, які потрібно було перевернути, змінити, щоб усе зрушило з місця.

Узагалі ж, каже міністр, щоб в Дії запрацювали військові облігації, потрібно було створити новий фінансовий інструмент.

«Нам потрібно було взаємодіяти з державними фінансовими установами, які займаються облігаціями, а також — банками й іншими фінустановами, які продають облігації, тобто купують у держави та перепродають громадянам. Ми, по-суті, створили маркетплейс, де ви можете обрати будь-якого фінансового партнера, купити в нього ці облігації. Цей, так би мовити, маркетплейс дозволяє гнучко підключати нових партнерів, адже онбординг (тут — адаптація до потрібних процесів. — Ред.) вони проходять дуже швидко», — зазначив у коментарі Finance.ua Федоров.

Він наголосив, що Дія до фінансової сторони питання стосунку не має, а є, по факту, платформою, яка об’єднує фінустанови, зокрема, банки з громадянами.

«Під час купівлі облігацій ви можете оплатити їхню вартість карткою. Але, головне, що вона ніяк не прив’язується до Дії. Це буде одноразово транзакція. Але зручніше це робити через Google/Apple Pay — так самі користувачі кажуть (дійсно, буквально в один клац усе відбувається. — Авт.). По суті, ви проходите важкий бюрократичний шлях у цій послузі дуже зручними інструментами онлайн», — розповів міністр.

Михайло Федоров звертає увагу, що під час купівлі облігацій через Дію відсутні будь-які комісії, зокрема, комісії від банку. Утім, ніхто нікого не примушує користуватися саме цим інструментом.

«Якщо для вас не принципово, ви можете купувати військові облігації та в інших фінансових установах, ми це тільки підтримуємо. Ми запустили цю послугу, щоб розширити можливості та посилити маркетинг самого напрямку військових облігацій. Декотрі партнери, що продавали облігації, як ми бачимо, перестали це робити з різних причин. А ми хочемо підтримувати зацікавленість у військових облігаціях, адже вони нам зараз потрібні», — резюмував очільник Мінцифри.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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