Минфин отказался повышать дальше ставки отсекания на аукционах по ОВГЗ — Finance.ua
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Минфин отказался повышать дальше ставки отсекания на аукционах по ОВГЗ

Фондовый рынок
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Минфин отказался повышать дальше ставки отсекания на аукционах по ОВГЗ
Минфин отказался повышать дальше ставки отсекания на аукционах по ОВГЗ
Министерство финансов Украины на шестых в 2025 году аукционах по размещению облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) во вторник сохранило ставки отсекания облигаций с погашением в июне 2026 года и июне 2027 года соответственно на уровне 15,85% и 16,95% годовых.
Согласно данным на сайте Минфина, при предложении 5 млрд грн (здесь и далее по номиналу) на каждом из аукционов спрос на эти ОВГЗ снова был ниже и сократился почти втрое по сравнению с предыдущим вторником — соответственно до 621,4 млн грн и 552,6 млн грн.
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Минфин отказался удовлетворить 2 из 19 заявок на покупку облигаций июнь-2026 по ставкам до 16,2% и 3 из 24 заявок на покупку облигаций июнь-2027 по ставкам до 17,2%, а объемы продаж упали до 375,5 млн грн и 30,1 млн грн и 30
Средневзвешенная доходность ОВГЗ июнь-2026 увеличилась на 0,07 п.п. — до 15,84%, в то время как ОВГЗ июнь-2027 — на 0,1 п.п., до 16,9% годовых.
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Кроме того, Минфин внепланово выставил на аукцион новый выпуск с погашением в январе 2027 года. При предложении 5 млрд грн спрос составил 458,5 млн грн, Минфин смог привлечь еще 342,7 млн ​​грн, установив ставку отсекания 16,65% и отклонив 2 из 8 заявок по ставкам до 16,7% годовых.
Относительно анонсированного первого в этом году аукциона по продаже годовых ОВГЗ в евро, Минфин отказался от его проведения и перенес на 18 марта.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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