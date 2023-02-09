Минфин определил банки для выплат пенсий и зарплат — Finance.ua

Минфин определил банки для выплат пенсий и зарплат Сегодня 13:02 — Казна и Политика

Минфин определил банки для выплат пенсий и зарплат

Министерство финансов Украины обнародовало перечень уполномоченных банков, через которые производится выплата пенсий, денежной помощи и заработной платы работникам бюджетных учреждений.

Список банков на 1 февраля 2022 г. состоит из 46 финансовых учреждений.

Бюджетники и пенсионеры могут получать выплаты в следующих банках:

Ощадбанк;

ПриватБанк;

Укрэксимбанк;

Укргазбанк;

Агропросперис Банк;

Аккордбанк;

А-Банк;

Сенс-Банк (Альфа Банк);

Банк Альянс;

Банк Восток;

Банк Инвестиций и Сбережений;

Банк Кредит Днепр;

Украинский капитал;

Глобус Банк;

Банк Грант;

Идея Банк;

Индустриалбанк;

Коммерческий Индустриальный банк;

Банк Конкорд;

Кредитвест Банк;

Креди Агриколь Банк;

Кредобанк;

Кристалбанк;

Банк Львов;

Метабанк;

МИБ;

Мотор Банк;

ОТП Банк;

Банк Пивденный;

Пиреус Банк;

Поликомбанк;

Полтава Банк;

Правекс Банк;

ПУМБ;

Радабанк;

Райффайзен банк;

РВС Банк;

Скай Банк;

Таскомбанк;

Укрстройинвестбанк;

УкрСиббанк;

Универсал банк;

Юнекс Банк;

Банк Сич.

Справка Finance.ua:

ранее Пенсионный фонд обнародовал данные о численности получателей жилищных субсидий и льгот через уполномоченные банки и АО «Укрпочта» в январе 2023 года. Так, всего льготы и субсидии получали 2 млн 659,1 тысячи человек. Из них 1 млн 785 человек получали деньги в банках, 874,1 тысячи — через АО «Укрпочта»;

способ получения субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг можно изменить.

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