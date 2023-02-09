Минфин определил банки для выплат пенсий и зарплат — Finance.ua
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Минфин определил банки для выплат пенсий и зарплат

Казна и Политика
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Минфин определил банки для выплат пенсий и зарплат
Минфин определил банки для выплат пенсий и зарплат
Министерство финансов Украины обнародовало перечень уполномоченных банков, через которые производится выплата пенсий, денежной помощи и заработной платы работникам бюджетных учреждений.
Список банков на 1 февраля 2022 г. состоит из 46 финансовых учреждений.
Бюджетники и пенсионеры могут получать выплаты в следующих банках:
  • Ощадбанк;
  • ПриватБанк;
  • Укрэксимбанк;
  • Укргазбанк;
  • Агропросперис Банк;
  • Аккордбанк;
  • А-Банк;
  • Сенс-Банк (Альфа Банк);
  • Банк Альянс;
  • Банк Восток;
  • Банк Инвестиций и Сбережений;
  • Банк Кредит Днепр;
  • Украинский капитал;
  • Глобус Банк;
  • Банк Грант;
  • Идея Банк;
  • Индустриалбанк;
  • Коммерческий Индустриальный банк;
  • Банк Конкорд;
  • Кредитвест Банк;
  • Креди Агриколь Банк;
  • Кредобанк;
  • Кристалбанк;
  • Банк Львов;
  • Метабанк;
  • МИБ;
  • Мотор Банк;
  • ОТП Банк;
  • Банк Пивденный;
  • Пиреус Банк;
  • Поликомбанк;
  • Полтава Банк;
  • Правекс Банк;
  • ПУМБ;
  • Радабанк;
  • Райффайзен банк;
  • РВС Банк;
  • Скай Банк;
  • Таскомбанк;
  • Укрстройинвестбанк;
  • УкрСиббанк;
  • Универсал банк;
  • Юнекс Банк;
  • Банк Сич.

Справка Finance.ua:

  • ранее Пенсионный фонд обнародовал данные о численности получателей жилищных субсидий и льгот через уполномоченные банки и АО «Укрпочта» в январе 2023 года. Так, всего льготы и субсидии получали 2 млн 659,1 тысячи человек. Из них 1 млн 785 человек получали деньги в банках, 874,1 тысячи — через АО «Укрпочта»;
  • способ получения субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг можно изменить.
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По материалам:
РБК-Україна
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