Минфин определил банки для выплат пенсий и зарплат — Finance.ua

Минфин определил банки для выплат пенсий и зарплат
Министерство финансов Украины обнародовало перечень уполномоченных банков, через которые производится выплата пенсий, денежной помощи и заработной платы работникам бюджетных учреждений.
Список банков на 1 февраля 2022 г. состоит из 46 финансовых учреждений.
Бюджетники и пенсионеры могут получать выплаты в следующих банках:
- Ощадбанк;
- ПриватБанк;
- Укрэксимбанк;
- Укргазбанк;
- Агропросперис Банк;
- Аккордбанк;
- А-Банк;
- Сенс-Банк (Альфа Банк);
- Банк Альянс;
- Банк Восток;
- Банк Инвестиций и Сбережений;
- Банк Кредит Днепр;
- Украинский капитал;
- Глобус Банк;
- Банк Грант;
- Идея Банк;
- Индустриалбанк;
- Коммерческий Индустриальный банк;
- Банк Конкорд;
- Кредитвест Банк;
- Креди Агриколь Банк;
- Кредобанк;
- Кристалбанк;
- Банк Львов;
- Метабанк;
- МИБ;
- Мотор Банк;
- ОТП Банк;
- Банк Пивденный;
- Пиреус Банк;
- Поликомбанк;
- Полтава Банк;
- Правекс Банк;
- ПУМБ;
- Радабанк;
- Райффайзен банк;
- РВС Банк;
- Скай Банк;
- Таскомбанк;
- Укрстройинвестбанк;
- УкрСиббанк;
- Универсал банк;
- Юнекс Банк;
- Банк Сич.
Справка Finance.ua:
- ранее Пенсионный фонд обнародовал данные о численности получателей жилищных субсидий и льгот через уполномоченные банки и АО «Укрпочта» в январе 2023 года. Так, всего льготы и субсидии получали 2 млн 659,1 тысячи человек. Из них 1 млн 785 человек получали деньги в банках, 874,1 тысячи — через АО «Укрпочта»;
- способ получения субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг можно изменить.
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