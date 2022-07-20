Минфин назвал суммы бюджетных соцвыплат с начала войны (инфографика) — Finance.ua

Минфин назвал суммы бюджетных соцвыплат с начала войны (инфографика) Сегодня 16:02 — Казна и Политика

Минфин назвал суммы бюджетных соцвыплат с начала войны (инфографика)

За март-июнь 2022 года на социальные выплаты из государственного бюджета направлено 153,5 млрд гривен. В частности, в июне было направлено 42 млрд гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

«Несмотря на военное положение, мы продолжаем обеспечивать своевременные выплаты пенсий, доплат, надбавок и пособий. Ведь задача правительства в целом и Минфина, в частности, состоит в том, чтобы все источники ресурсов в государстве работали на помощь людям в период войны и приближали нашу победу над оккупантом», — прокомментировал заместитель министра финансов Роман Ермоличев.

Какие суммы были направлены:

на выплату государственных социальных пособий, в том числе семьям с детьми, — 21,2 млрд грн, из них в июне — 5,3 млрд грн;

для предоставления помощи на проживание внутренне перемещенным лицам — 18,1 млрд грн, из них в июне — 9,1 млрд грн;

на предоставление льгот и субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг — 15,3 млрд, из них в июне — 0,8 млрд грн;

Пенсионному фонду на выплату пенсий, доплат и повышений к пенсиям — 68,5 млрд грн, из них в июне — 20,9 млрд грн;

на помощь застрахованным лицам в связи с утратой ими части заработной платы (дохода) в результате проведения боевых действий в рамках Программы «Поддержка» — 30,4 млрд грн, из них в июне — 5,9 млрд гривен.

www.mof.gov.ua

Справка Finance.ua:

в Украине появилась возможность получить выплаты еще от одной благотворительной организации. В случае одобрения заявки можно будет получать от 1 до 3 месяцев 2220 гривен на одного человека;

в июне в местные бюджеты поступило 30,5 миллиарда гривен налоговых поступлений, такая тенденция наблюдается с января. Аналитики отмечают, что за I полугодие поступило 173,8 млрд грн, что на 18,4 млрд грн (11,8%) больше, чем за январь-июнь 2021;

международные организации постоянно выплачивают финансовую помощь пострадавшим от войны. Суммарно они уже перевели средства более 1,1 миллиона украинцам.



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