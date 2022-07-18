Українці можуть отримати ще одну виплату: області, де працює програма — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Українці можуть отримати ще одну виплату: області, де працює програма

Казна та Політика
1984
В Україні з’явилася можливість отримати виплати від ще однієї благодійної організації. У разі схвалення заявки можна буде отримувати терміном від 1 до 3 місяців 2220 гривень на одну людину.
Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на фонд «Єдність» за майбутнє".
Виплати проводить запорізький благодійний фонд за підтримки Естонської ради у справах біженців, Міжнародного Комітету Порятунку, Управління ООН з координації гуманітарних питань (UN OCHA) та Всесвітньої продовольчої програми. Допомога надається найбільш вразливим категоріям громадян, які постраждали від наслідків війни.

Хто може отримати виплату

Рішення про надання фінансової допомоги приймають у кожному випадку індивідуально. Спершу заявник має подзвонити до контакт-центру та озвучити необхідні дані. На їх основі працівник центру оцінить кожну ситуацію і прийме рішення щодо надання допомоги.
При прийнятті рішення враховують кілька факторів. Серед них такі:
  • втрата годувальника в родині;
  • втрата помешкання або його значне руйнування через бойові дії;
  • тяжкий стан здоров’я, інвалідність;
  • одинокі мати чи батько з неповнолітніми дітьми;
  • малозабезпечені сім’ї, у яких є неповнолітні діти, новонароджені;
  • вагітні жінки та жінки, які годують новонароджених;
  • люди похилого віку.
Дізнастись курси валют 🤑

В яких областях працює програма

Зараз можна звернутись за допомогою мешканцям 15 областей України: Донецької, Харківської, Луганської, Дніпропетровської, Запорізької, Сумської, Полтавської, Чернігівської, Житомирської, Київської, Херсонської, Миколаївської, Одеської, Черкаської та Кіровоградської.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.