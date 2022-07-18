Українці можуть отримати ще одну виплату: області, де працює програма — Finance.ua

Українці можуть отримати ще одну виплату: області, де працює програма Вчора 17:00 — Казна та Політика

В Україні з’явилася можливість отримати виплати від ще однієї благодійної організації. У разі схвалення заявки можна буде отримувати терміном від 1 до 3 місяців 2220 гривень на одну людину.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на фонд «Єдність» за майбутнє".

Виплати проводить запорізький благодійний фонд за підтримки Естонської ради у справах біженців, Міжнародного Комітету Порятунку, Управління ООН з координації гуманітарних питань (UN OCHA) та Всесвітньої продовольчої програми. Допомога надається найбільш вразливим категоріям громадян, які постраждали від наслідків війни.

Хто може отримати виплату

Рішення про надання фінансової допомоги приймають у кожному випадку індивідуально. Спершу заявник має подзвонити до контакт-центру та озвучити необхідні дані. На їх основі працівник центру оцінить кожну ситуацію і прийме рішення щодо надання допомоги.

При прийнятті рішення враховують кілька факторів. Серед них такі:

втрата годувальника в родині;

втрата помешкання або його значне руйнування через бойові дії;

тяжкий стан здоров’я, інвалідність;

одинокі мати чи батько з неповнолітніми дітьми;

малозабезпечені сім’ї, у яких є неповнолітні діти, новонароджені;

вагітні жінки та жінки, які годують новонароджених;

люди похилого віку.

В яких областях працює програма

Зараз можна звернутись за допомогою мешканцям 15 областей України: Донецької, Харківської, Луганської, Дніпропетровської, Запорізької, Сумської, Полтавської, Чернігівської, Житомирської, Київської, Херсонської, Миколаївської, Одеської, Черкаської та Кіровоградської.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Економічна Правда За матеріалами:

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