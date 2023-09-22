Минфин назвал источники финансирования государственного бюджета Украины в 2023 году (инфографика) — Finance.ua
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Минфин назвал источники финансирования государственного бюджета Украины в 2023 году (инфографика)

Казна и Политика
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Минфин назвал источники финансирования государственного бюджета Украины в 2023 году (инфографика)
Минфин назвал источники финансирования государственного бюджета Украины в 2023 году (инфографика)
По состоянию на 21 сентября общий объем внешнего финансирования государственного бюджета страны в этом году составляет 31 млрд долларов США, из которых 13,1 млрд долларов макрофинансовой помощи поступили от Европейского Союза.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.
Так, наибольшими ресурсами в текущем году являются:
  • макрофинансовая помощь от Европейского Союза — 13,1 млрд долларов США;
  • ОВГЗ — 10,8 млрд долларов США;
  • гранты от Соединенных Штатов Америки — 9,7 млрд долларов США;
  • средства от МВФ в рамках программы расширенного финансирования — 3,6 млрд долларов США;
  • льготное финансирование от Канады — 1,7 млрд долларов США.
Минфин назвал источники финансирования государственного бюджета Украины в 2023 году (инфографика)

Справка Finance.ua:

  • США и партнеры Украины выделили более $76 млрд прямой помощи украинской обороне;
  • в государственный бюджет 21 сентября поступило 1,25 миллиарда долларов грантовых средств от США через Целевой фонд многих доноров Всемирного банка;
  • Минэкономики занимается детализацией четырехлетней программы Ukraine Facility, под которую Европейская комиссия пообещала предоставить Украине в следующие четыре года 50 миллиардов евро помощи в виде грантов и кредитов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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