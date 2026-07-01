Минфин изменил правила обмена информацией о финансовых счетах Сегодня 09:03 — Казна и Политика

CRS является международной системой автоматического обмена информацией о финансовых счетах

Министерство финансов Украины обновило порядок применения Общего стандарта отчетности и надлежащей проверки информации о финансовых счетах (CRS). В то же время, для граждан Украины CRS 2.0 не вводит новых налогов или обязанностей по декларированию.

Об этом сообщила пресс-служба министерства.

Переход к CRS 2.0

Изменения разработаны для внедрения обновленной редакции Общего стандарта отчетности (CRS 2.0), одобренной Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в 2023 году.

Цель обновления — выявление скрытых доходов за рубежом, борьба с уклонением от уплаты налогов и повышение уровня финансовой прозрачности.

Обновление также является частью выполнения Украиной международных обязательств в сфере автоматического обмена налоговой информацией и приближает национальное законодательство к подходам Европейского Союза, включая положения Директивы DAC 8 (в части CRS).

Основные изменения в правилах CRS

Обновленный Порядок расширяет область применения CRS и совершенствует правила надлежащей комплексной проверки и отчетности для финансовых учреждений, в частности:

обновлено определение ключевых терминов касаемо финансовых учреждений, финансовых счетов, подотчетных лиц, владельцев счетов и отдельных видов счетов;

введены новые понятия, необходимые для учета современных цифровых финансовых продуктов, в частности, определенных продуктов электронных денег и цифровых валют центральных банков;

расширена сфера применения CRS на счета, связанные с указанными финансовыми продуктами;

обновлен перечень информации, подлежащей установлению и отчету о подотчетных счетах;

усовершенствованы процедуры надлежащей комплексной проверки;

уточнены случаи, когда финансовое учреждение имеет основания считать самосертификацию или документальные доказательства неточными или недостоверными.

Юрисдикциям важно обновлять правила CRS

CRS является международной системой автоматического обмена информацией о финансовых счетах, эффективность которой зависит от синхронного обновления национального законодательства всеми юрисдикциями-участниками в соответствии с изменениями, одобренными ОЭСР.

Читайте также Почему украинцам за границей могут заблокировать счет

Внедрение CRS 2.0 позволяет учесть появление новых цифровых финансовых продуктов, сохранить полноту и качество информации, обмениваемой налоговыми органами разных стран, а также обеспечить одинаковые правила для всех участников международной системы.

Практическое значение для финансовых учреждений и бизнеса

Обновленные правила создают четкую нормативную основу для работы с новыми цифровыми финансовыми продуктами, уточняют подходы к классификации счетов, сбору информации, самосертификации, надлежащей комплексной проверке и отчетности.

Для финансовых учреждений это означает понятные правила подготовки к автоматическому обмену информацией по обновленному стандарту CRS и уменьшению комплаенс-рисков.

Для бизнеса — больше правовой определенности, меньше рисков неодинакового толкования законодательства, повышение совместимости украинского финансового сектора с международными стандартами и упрощение взаимодействия с иностранными финансовыми учреждениями и инвесторами.

Читайте также Реестр счетов и сейфов: что может измениться и почему это не означает отмены банковской тайны

Для граждан Украины CRS 2.0 не вводит новый налог или новые обязанности по декларированию. Речь идет об обновлении правил, по которым финансовые учреждения собирают, проверяют и передают информацию о подотчетных финансовых счетах в рамках международного автоматического обмена.

Благодаря этому Украина получает более качественную информацию о финансовых счетах своих налоговых резидентов за рубежом, что способствует усилению налоговой прозрачности.

Финансовое учреждение может обратиться к клиенту только для уточнения информации или получения/обновления документа самостоятельной оценки, если это необходимо для выполнения требований CRS.

Ожидаемые результаты

Обновление Порядка CRS позволит:

усилить международную налоговую прозрачность;

повысить качество международного автоматического обмена информацией;

обеспечить исполнение Украиной международных обязательств;

приблизить украинское законодательство к подходам Европейского Союза, в частности, Директивы DAC 8 (в части CRS);

создать более предсказуемые правила для финансовых учреждений и бизнеса;

подтвердить готовность Украины к внедрению современных международных стандартов в сфере налогового администрирования.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.