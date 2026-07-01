Минфин изменил правила обмена информацией о финансовых счетах

Министерство финансов Украины обновило порядок применения Общего стандарта отчетности и надлежащей проверки информации о финансовых счетах (CRS). В то же время, для граждан Украины CRS 2.0 не вводит новых налогов или обязанностей по декларированию.
Обновление также является частью выполнения Украиной международных обязательств в сфере автоматического обмена налоговой информацией и приближает национальное законодательство к подходам Европейского Союза, включая положения Директивы DAC 8 (в части CRS).
Основные изменения в правилах CRS
Обновленный Порядок расширяет область применения CRS и совершенствует правила надлежащей комплексной проверки и отчетности для финансовых учреждений, в частности:
обновлено определение ключевых терминов касаемо финансовых учреждений, финансовых счетов, подотчетных лиц, владельцев счетов и отдельных видов счетов;
введены новые понятия, необходимые для учета современных цифровых финансовых продуктов, в частности, определенных продуктов электронных денег и цифровых валют центральных банков;
расширена сфера применения CRS на счета, связанные с указанными финансовыми продуктами;
обновлен перечень информации, подлежащей установлению и отчету о подотчетных счетах;
уточнены случаи, когда финансовое учреждение имеет основания считать самосертификацию или документальные доказательства неточными или недостоверными.
Юрисдикциям важно обновлять правила CRS
CRS является международной системой автоматического обмена информацией о финансовых счетах, эффективность которой зависит от синхронного обновления национального законодательства всеми юрисдикциями-участниками в соответствии с изменениями, одобренными ОЭСР.
Внедрение CRS 2.0 позволяет учесть появление новых цифровых финансовых продуктов, сохранить полноту и качество информации, обмениваемой налоговыми органами разных стран, а также обеспечить одинаковые правила для всех участников международной системы.
Практическое значение для финансовых учреждений и бизнеса
Обновленные правила создают четкую нормативную основу для работы с новыми цифровыми финансовыми продуктами, уточняют подходы к классификации счетов, сбору информации, самосертификации, надлежащей комплексной проверке и отчетности.
Для финансовых учреждений это означает понятные правила подготовки к автоматическому обмену информацией по обновленному стандарту CRS и уменьшению комплаенс-рисков.
Для бизнеса — больше правовой определенности, меньше рисков неодинакового толкования законодательства, повышение совместимости украинского финансового сектора с международными стандартами и упрощение взаимодействия с иностранными финансовыми учреждениями и инвесторами.
Для граждан Украины CRS 2.0 не вводит новый налог или новые обязанности по декларированию. Речь идет об обновлении правил, по которым финансовые учреждения собирают, проверяют и передают информацию о подотчетных финансовых счетах в рамках международного автоматического обмена.
Благодаря этому Украина получает более качественную информацию о финансовых счетах своих налоговых резидентов за рубежом, что способствует усилению налоговой прозрачности.
Финансовое учреждение может обратиться к клиенту только для уточнения информации или получения/обновления документа самостоятельной оценки, если это необходимо для выполнения требований CRS.
Ожидаемые результаты
Обновление Порядка CRS позволит:
усилить международную налоговую прозрачность;
повысить качество международного автоматического обмена информацией;
обеспечить исполнение Украиной международных обязательств;
приблизить украинское законодательство к подходам Европейского Союза, в частности, Директивы DAC 8 (в части CRS);
создать более предсказуемые правила для финансовых учреждений и бизнеса;
подтвердить готовность Украины к внедрению современных международных стандартов в сфере налогового администрирования.