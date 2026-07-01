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Минфин изменил правила обмена информацией о финансовых счетах

Казна и Политика
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CRS является международной системой автоматического обмена информацией о финансовых счетах
CRS является международной системой автоматического обмена информацией о финансовых счетах
Министерство финансов Украины обновило порядок применения Общего стандарта отчетности и надлежащей проверки информации о финансовых счетах (CRS). В то же время, для граждан Украины CRS 2.0 не вводит новых налогов или обязанностей по декларированию.
Об этом сообщила пресс-служба министерства.

Переход к CRS 2.0

Изменения разработаны для внедрения обновленной редакции Общего стандарта отчетности (CRS 2.0), одобренной Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в 2023 году.
Цель обновления — выявление скрытых доходов за рубежом, борьба с уклонением от уплаты налогов и повышение уровня финансовой прозрачности.
Обновление также является частью выполнения Украиной международных обязательств в сфере автоматического обмена налоговой информацией и приближает национальное законодательство к подходам Европейского Союза, включая положения Директивы DAC 8 (в части CRS).

Основные изменения в правилах CRS

Обновленный Порядок расширяет область применения CRS и совершенствует правила надлежащей комплексной проверки и отчетности для финансовых учреждений, в частности:
  • обновлено определение ключевых терминов касаемо финансовых учреждений, финансовых счетов, подотчетных лиц, владельцев счетов и отдельных видов счетов;
  • введены новые понятия, необходимые для учета современных цифровых финансовых продуктов, в частности, определенных продуктов электронных денег и цифровых валют центральных банков;
  • расширена сфера применения CRS на счета, связанные с указанными финансовыми продуктами;
  • обновлен перечень информации, подлежащей установлению и отчету о подотчетных счетах;
  • усовершенствованы процедуры надлежащей комплексной проверки;
  • уточнены случаи, когда финансовое учреждение имеет основания считать самосертификацию или документальные доказательства неточными или недостоверными.

Юрисдикциям важно обновлять правила CRS

CRS является международной системой автоматического обмена информацией о финансовых счетах, эффективность которой зависит от синхронного обновления национального законодательства всеми юрисдикциями-участниками в соответствии с изменениями, одобренными ОЭСР.
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Внедрение CRS 2.0 позволяет учесть появление новых цифровых финансовых продуктов, сохранить полноту и качество информации, обмениваемой налоговыми органами разных стран, а также обеспечить одинаковые правила для всех участников международной системы.

Практическое значение для финансовых учреждений и бизнеса

Обновленные правила создают четкую нормативную основу для работы с новыми цифровыми финансовыми продуктами, уточняют подходы к классификации счетов, сбору информации, самосертификации, надлежащей комплексной проверке и отчетности.
Для финансовых учреждений это означает понятные правила подготовки к автоматическому обмену информацией по обновленному стандарту CRS и уменьшению комплаенс-рисков.
Для бизнеса — больше правовой определенности, меньше рисков неодинакового толкования законодательства, повышение совместимости украинского финансового сектора с международными стандартами и упрощение взаимодействия с иностранными финансовыми учреждениями и инвесторами.
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Для граждан Украины CRS 2.0 не вводит новый налог или новые обязанности по декларированию. Речь идет об обновлении правил, по которым финансовые учреждения собирают, проверяют и передают информацию о подотчетных финансовых счетах в рамках международного автоматического обмена.
Благодаря этому Украина получает более качественную информацию о финансовых счетах своих налоговых резидентов за рубежом, что способствует усилению налоговой прозрачности.
Финансовое учреждение может обратиться к клиенту только для уточнения информации или получения/обновления документа самостоятельной оценки, если это необходимо для выполнения требований CRS.

Ожидаемые результаты

Обновление Порядка CRS позволит:
  • усилить международную налоговую прозрачность;
  • повысить качество международного автоматического обмена информацией;
  • обеспечить исполнение Украиной международных обязательств;
  • приблизить украинское законодательство к подходам Европейского Союза, в частности, Директивы DAC 8 (в части CRS);
  • создать более предсказуемые правила для финансовых учреждений и бизнеса;
  • подтвердить готовность Украины к внедрению современных международных стандартов в сфере налогового администрирования.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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