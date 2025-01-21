Минэкономики расширило программу «Власна справа» — Finance.ua

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Минэкономики расширило программу «Власна справа»

Казна и Политика
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Минэкономики расширило программу «Власна справа»
Минэкономики расширило программу «Власна справа»
С начала 2025 года начинают действовать изменения в грантовой программе «Власна справа».
Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

Обновление в программе «Власна справа» с 2025 года:

  • расширяется перечень получателей гранта — гранты теперь доступны предпринимателям, занимающимся производством или торговлей тихими винами (виноградными и плодово-ягодными), а также медовыми напитками;
  • к программе присоединился еще один банк. Теперь участники могут выбирать между ПриватБанком и Ощадбанком для открытия грантового счета.
Для ветеранов и их супругов, которые берут грант:
  • предоставляется возможность увеличить срок реализации проекта с 3 до 7 лет. Они могут самостоятельно определить срок реализации своего бизнес-проекта: 3, 5 или 7 лет. Именно за это время они должны вернуть грант в виде уплаченных в бюджет налогов и сборов от деятельности своего предприятия, на открытие или развитие которого взяли денежные средства;
  • ветераны, успешно реализовавшие свой проект и закрывшие взятый на него грант налогами и сборами, могут подать заявку на еще один грант (опция доступна один раз).
«Грантовые программы, введенные правительством два с половиной года назад, являются одним из самых действенных инструментов поддержки малого и среднего бизнеса. Программа „Власна справа“ стала самой востребованной среди украинцев. Гранты уже взяли более 23 тысяч предпринимателей, в бизнес которых государство инвестировало в общей сложности 5,5 млрд грн. Это инвестиции в тысячи новых компаний, в масштабирование бизнеса и увеличение производства товаров и услуг, создание более 40 тысяч новых рабочих мест и экономический рост», — отметила заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная.
Напомним, предприниматели четвертый месяц подряд выделяют нехватку рабочей силы как одну из топ-3 проблем для ведения бизнеса, в декабре 2024 года это препятствие снова возглавило рейтинг. Опция «опасно работать» заняла второе место среди проблем ведения бизнеса, добавили в ИЭИ. В декабре предприятия незначительно улучшили производственные показатели, а их ожидания остались положительными и стабильными.
Как писал Reuters, открывшиеся в Центральной Европе украинские компании после вторжения россии в 2022 году переключили свое внимание с беженцев на местных клиентов. Некоторые бизнесы рассматривают возможности расширения на запад.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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