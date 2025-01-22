Минэкономики расширило перечень техники для аграриев, стоимость которой компенсирует государство — Finance.ua

Минэкономики расширило перечень техники для аграриев, стоимость которой компенсирует государство
Министерство экономики внесло изменения в перечень отечественной техники и оборудования для агропромышленного комплекса, 25% стоимости которых (без НДС) компенсируется государством. Теперь в программу входят 11 848 единиц техники от 138 украинских предприятий.
Об этом сообщила пресс-служба министерства.
В перечень добавили более 100 новых наименований техники:
- оборудование для кормопроизводства;
- машины для очистки и сортировки зерна;
- системы для транспортировки;
- посевная техника;
- погрузочное оборудование;
- системы орошения.
Это новые наименования продукции из Полтавщины, Кировоградщины, Тернопольщины, Одесщины, которые зарегистрированы в перечне.
«Государство продолжает поддерживать производителей и потребителей отечественной сельскохозяйственной техники. Расширение перечня техники, подпадающего под программу компенсации 25% стоимости, создает дополнительные возможности для технологического обновления агропромышленного сектора. Включение более 100 новых позиций поможет аграриям модернизировать технический парк, а украинским машиностроителям расширить линейку конкурентоспособной продукции», — отметил заместитель министра экономики Украины Андрей Телюпа.
Чтобы воспользоваться государственной программой поддержки и получить 25% компенсации стоимости приобретенной техники или оборудования, агропроизводитель должен выбрать поставщика из Перечня на сайте Минэкономики, приобрести необходимую технику и подать в уполномоченный банк заявку и подтверждающие документы.
Производители, желающие включить свою технику в Перечень, могут обратиться в Минэкономики по официальной электронной почте — meconomy@me.gov.ua. Заявка должна быть подана в электронной форме с использованием электронной подписи или других средств идентификации, позволяющих установить личность руководителя или уполномоченного лица.
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