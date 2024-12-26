Минэкономики прогнозирует рост ВВП на 4% в 2024 году — Finance.ua

Минэкономики прогнозирует рост ВВП на 4% в 2024 году
По итогам 2024 года прогнозируется рост ВВП Украины на 4%, из которых более 88 млрд грн (0,64%) обеспечено благодаря реализации политики «Сделано в Украине».
Об этом сообщила Первая вице-премьер-министр Украины — Министерство экономики Юлия Свириденко в колонке для «Интерфакс-Украина».
Лидеры по уплате налогов
По ее словам, перерабатывающая промышленность вошла в лидеры по уплате налогов.
По результатам трех кварталов 2024 года на нее приходится 16,7% от общего сбора в Сводный бюджет Украины.
А рост уплаты налогов за первые 9 месяцев составил 19,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Покупка украинских товаров
Также отмечается, что спрос граждан на украинские товары стимулирует программа «Национальный кешбэк», по подсчетам Retail Association of Ukraine в первые месяцы реализации продажи определенных продуктов выросли в количестве на 9,5%.
По словам Свириденко, поддержке несырьевого экспорта в 2024 году способствовало:
- обновление соглашений о свободной торговле с Канадой и Великобританией;
- продолжение автономных торговых мероприятий с ЕС;
- освобождение от пошлин на украинскую сталь от США;
- инструменты от украинского Экспортно-кредитного агентства, которое за 11 месяцев поддержало на 7,22 млрд гривен несырьевой экспорт, что почти на 2 млрд гривен больше по сравнению с прошлогодним показателем.
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В 2025 году правительство продолжит поддерживать программы политики «Сделано в Украине», обеспечивая их финансирование в полном объеме, чтобы стимулировать производство товаров с добавленной стоимостью и развитие экономики.
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