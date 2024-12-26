Минэкономики прогнозирует рост ВВП на 4% в 2024 году — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Минэкономики прогнозирует рост ВВП на 4% в 2024 году

Казна и Политика
29
Минэкономики прогнозирует рост ВВП на 4% в 2024 году
Минэкономики прогнозирует рост ВВП на 4% в 2024 году
По итогам 2024 года прогнозируется рост ВВП Украины на 4%, из которых более 88 млрд грн (0,64%) обеспечено благодаря реализации политики «Сделано в Украине».
Об этом сообщила Первая вице-премьер-министр Украины — Министерство экономики Юлия Свириденко в колонке для «Интерфакс-Украина».

Лидеры по уплате налогов

По ее словам, перерабатывающая промышленность вошла в лидеры по уплате налогов.
Читайте также
По результатам трех кварталов 2024 года на нее приходится 16,7% от общего сбора в Сводный бюджет Украины.
А рост уплаты налогов за первые 9 месяцев составил 19,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Покупка украинских товаров

Также отмечается, что спрос граждан на украинские товары стимулирует программа «Национальный кешбэк», по подсчетам Retail Association of Ukraine в первые месяцы реализации продажи определенных продуктов выросли в количестве на 9,5%.
По словам Свириденко, поддержке несырьевого экспорта в 2024 году способствовало:
  • обновление соглашений о свободной торговле с Канадой и Великобританией;
  • продолжение автономных торговых мероприятий с ЕС;
  • освобождение от пошлин на украинскую сталь от США;
  • инструменты от украинского Экспортно-кредитного агентства, которое за 11 месяцев поддержало на 7,22 млрд гривен несырьевой экспорт, что почти на 2 млрд гривен больше по сравнению с прошлогодним показателем.
Читайте также
В 2025 году правительство продолжит поддерживать программы политики «Сделано в Украине», обеспечивая их финансирование в полном объеме, чтобы стимулировать производство товаров с добавленной стоимостью и развитие экономики.
По материалам:
Українські Новини
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.