Минэкономики предлагает правительству перенести аттестацию рабочих мест по условиям труда на послевоенное время — Finance.ua

Минэкономики предлагает правительству перенести аттестацию рабочих мест по условиям труда на послевоенное время Сегодня 20:22 — Казна и Политика

Минэкономики обнародовало проект постановления Кабинета Министров Украины «О внесении изменения в пункт 4 Порядка проведения аттестации рабочих мест по условиям труда».

Проект разработан с целью урегулирования проблемных вопросов проведения аттестации рабочих мест по условиям труда во время военного положения, пишет Кадровик.

Напомним, что Порядок № 442 предусматривает: аттестация рабочих мест по условиям труда проводится аттестационной комиссией, состав и полномочия которой определяются приказом по предприятию, организации в сроки, предусмотренные коллективным договором, но не реже одного раза в 5 лет. То есть дата и сроки проведения очередной аттестации рабочих мест по условиям труда определяется с учетом того, что она должна быть завершена до истечения срока действия предыдущей аттестации.

Согласно пункту 4.1 Порядка № 383 , при назначении пенсии по возрасту на льготных условиях для зачисления в стаж, дающий право на пенсию по возрасту на льготных условиях, определенного 5-летнего периода работы с вредными и тяжелыми условиями труда после 21 августа 1992 года соответствующее право в течение этого периода должно быть подтверждено по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда.

Но во время военного положения на некоторых предприятиях невозможно своевременно провести аттестацию рабочих мест по условиям труда, что лишает работников права на получение льгот и компенсаций, а также зачисление стажа, дающего право на пенсию по возрасту на льготных условиях.

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Поэтому проект предлагает предоставить возможность переноса проведения очередной аттестации, а именно срок проведения которой наступил в период действия военного положения, по решению работодателя, согласованному с профсоюзом, может быть проведена в течение шести месяцев со дня прекращения или отмены военного положения в Украине.

Результаты аттестации, проведенной до введения военного положения в Украине, продолжают действовать и используются в период действия военного положения и в течение шести месяцев со дня его прекращения или отмены.

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