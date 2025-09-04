Минэкономики планирует расширить программу «Власна справа» Сегодня 09:02

Минэкономики планирует расширить программу «Власна справа»

Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства работает над расширением программы «Власна справа».

В рамках расширения программы «Власна справа» планируется:

увеличить размер грантов;

добавить опцию получения второго гранта после успешного выполнения первого;

приостановить обязательство для мобилизованных предпринимателей к моменту демобилизации

Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев отметил , что Минэкономики работает над другими инструментами поддержки бизнесов вместе с программой «Партнерство за сильную Украину», меморандум о сотрудничестве с которой был подписан на форуме 3 сентября.

Соболев напомнил, что сейчас существует несколько доступных направлений для получения грантов по программе «Власна справа»:

гранты для ветеранов, ветеранок и их мужей и жен;

микрогранты для молодежи;

гранты на развитие частных детсадов;

двойной размер гранта для прифронтовых территорий;

гранты для креативных индустрий.

Результаты программы «Власна справа»

Что касается результатов работы программы, то за три года украинские предприниматели получили более 28 тысяч микрогрантов на открытие или расширение бизнеса на общую сумму более 7 млрд грн.

Кроме того, благодаря программе «Власна справа» в бюджеты уже поступило почти 9 млрд гривен уплаченных налогов и сборов.

Самыми популярными видами деятельности по развитию бизнеса по развитию бизнеса стали розничная торговля, интернет-магазины, магазины, супермаркеты, перерабатывающая промышленность и заведения питания.

Напоминаем, что в рамках программы «Власна справа» от Министерства экономики Украины и Государственной службы занятости можно получить микрогранты до 250 тысяч гривен на открытие или расширение бизнеса.

Предприниматели из восьми прифронтовых областей (Харьковской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Херсонской, Черниговской и Сумской) могут получить грант до 500 тысяч гривен на развитие собственного дела.

Предусмотрен грант до 1 миллиона гривен на создание частного заведения дошкольного образования.

Также до 1 миллиона гривен могут получить участники боевых действий или лица с инвалидностью в результате войны, а также второй из их супругов, в рамках ветеранского направления. Молодежь до 25 лет может получить грант размером до 150 тысяч гривен. Подать заявку можно через портал Дія.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.