Минэкономики назвало отрасль, которая платит больше всего налогов Сегодня 13:15 — Казна и Политика

Графики динамики по уплате налогов разными отраслями экономики Украины

Ключевым налогоплательщиком среди отраслей экономики в 2025 году стала перерабатывающая промышленность. Эта отрасль уплатила в Сводный бюджет Украины 367,5 млрд грн — 18% всех налоговых поступлений.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

По сравнению с 2024 годом налоговые поступления от отрасли выросли на 70,2 млрд грн. Это самый большой прирост в абсолютных показателях среди всех секторов экономики.

Какие секторы в «переработке» уплатили больше всего налогов

Топ-5 секторов перерабатывающей промышленности по росту налоговых поступлений:

производство транспортных средств (кроме автотранспорта) — +6,73 млрд грн;

производство промышленных машин и оборудования — +6,20 млрд грн;

производство воздушных и космических летательных аппаратов и сопутствующего оборудования — +5,74 млрд грн;

производство пищевых продуктов — +5,54 млрд грн;

производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования — +4,94 млрд грн.

«Развитие промышленности — одно из ключевых направлений работы Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства. Результаты 2025 года подтверждают правильность этой стратегии: программы политики развития производителей „Сделано в Украине“ обеспечили не только значительный вклад в наполнение бюджета, но и 0,95 п.п. роста ВВП», — отметил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев.

Что известно о программе «Сделано в Украине»

Напомним, под единым брендом «Сделано в Украине» государство реализует уже 15 программ развития украинских производителей — от локализации в публичных закупках и грантов для перерабатывающих предприятий до индустриальных парков, доступного кредитования и поддержки инвестиций и другие.

В 2026 году на дальнейшую реализацию политики «Сделано в Украине» предусмотрено финансирование в размере около 37 млрд грн. Продолжают работу все действующие программы, а также с 1 января внедряются новые инструменты: расширение микрогрантов «Власна справа», страхование от военных рисков, финансовая поддержка национальных стендов на международных выставках.

