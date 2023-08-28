Минэкономики и Еврокомиссия завершили второй раунд консультаций по Плану Украины — Finance.ua

Минэкономики и Еврокомиссия завершили второй раунд консультаций по Плану Украины Сегодня 10:13 — Казна и Политика

Минэкономики и Еврокомиссия завершили второй раунд консультаций по Плану Украины

Министерство экономики Украины завершило второй раунд консультаций с делегацией Европейского Союза по совместной работе над Планом Украины, предусмотренным программой Ukraine Facility на 2024−2027 годы.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

«На предыдущей встрече мы согласовали структуру и распределение тем. Теперь сосредоточились на форме, в которой должны быть представлены наши разработки для согласования с Европейским Союзом. План будет состоять из нескольких ключевых блоков, среди которых макрофинансовые сценарии восстановления, основные и секторальные реформы, приоритетные для развития сектора, увеличение возможности усвоения инвестиций и кросссекционные темы — евроинтеграция, цифровизация, региональное развитие и климат», — рассказала министр экономики Юлия Свириденко.

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По ее словам, консультации с ЕС призваны выработать наиболее эффективный формат сотрудничества, который позволит добиться целей программы и приблизить европейскую интеграцию Украины.

«В частности, во время последних консультаций мы обсудили ключевые направления для реформ — это правосудие, антикоррупционная политика, противодействие отмыванию средств, реформа публичного управления. Отдельный блок — секторальные реформы, призванные обеспечить скорейшее развитие украинской экономики. Обсудили и кросссекционные темы — региональное развитие и восстановление Украины, вопросы климата. Мы завершаем подготовку концептуальной записки, которая станет основой для Плана Украины. Это общий нарратив, описывающий все необходимые меры, которые мы планируем реализовать в рамках программы Ukraine Facility», — подчеркнула министр.

Предполагается, что после утверждения концептуальная записка станет основой для дальнейших консультаций и переговоров с донорами — партнерами и международными организациями, которые также смогут присоединиться к процессу восстановления и развития Украины.

Европейские партнеры высоко оценили прогресс выполнения правительством подготовки Плана Украины в рамках Ukraine Facility. Работа над документом продолжается даже с опережением графика.

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