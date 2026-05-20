Миндич подал иск против Зеленского, требуя отмены указа о санкциях Сегодня 20:34

Бизнесмен и фигурант дела «Мидас» о коррупции в энергетике Тимур Миндич требует через суд отменить введенные против него санкции. Ответчиком в иске указан президент Владимир Зеленский.

Об этом пишет hromadske со ссылкой на сайт Кассационного административного суда.

Дело за номером 990/181/26 было зарегистрировано еще 14 мая. В нем Миндич как истец требует признать противоправным и отменить указ Зеленского от 13 ноября 2025 года о введении санкций против бизнесмена.

Документ предусматривал введение санкций сроком три года.

Третьими лицами по делу фигурируют Кабинет Министров, Совет национальной безопасности и обороны, Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

Что известно о «Миндичгейте»

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) 10 ноября 2025 года заявило о проведении масштабной операции «Мидас» по разоблачению коррупции в сфере энергетики.

По данным следствия, дельцы систематически получали «откаты» от контрагентов «Энергоатома» в размере от 10% до 15% от стоимости контрактов. Контрагенты должны были заплатить во избежание блокирования платежей за предоставленные услуги/поставленную продукцию или потери статуса поставщика.

Деньги легализовали через отдельный офис в Киеве, принадлежавший семье бывшего народного депутата, а ныне сенатора рф Андрея Деркача, говорят правоохранители.

Прокурор Специализированной прокуратуры сообщил, что соорганизаторами схемы были бизнесмены Александр Цукерман (фигурирует по прозвищу Шеф или Шугармен на записях прослушки) и Тимур Миндич (Карлсон) — последнего называют приближенным к президенту Владимиру Зеленскому.

За несколько часов до того, как правоохранители НАБУ пришли с обысками к Миндичу, он пересек государственную границу. Глава НАБУ Семен Кривонос заявил, что правоохранители узнали уже по факту, что Миндич уехал.

