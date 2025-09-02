Минцифры приступило к тестированию э-Нотариата — Finance.ua

Минцифры приступило к тестированию э-Нотариата Сегодня 15:34

Минцифры приступило к тестированию э-Нотариата

В Украине запускают систему э-нотариат — единую цифровую платформу для нотариальных действий.

Об этом сообщил первый вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

«Начинаем тестирование системы э-нотариат. Уже завтра все нотариусы могут присоединиться и начать работу с новой современной электронной экосистемой. А первые услуги для граждан будут доступны уже в 2026 году», — сообщил Федоров.

Что такое э-нотариат

Электронный нотариат — единственная цифровая платформа, превращающая традиционный нотариат в современный и эффективный сервис.

По словам министра, внедрение этой экосистемы позволит Украине войти в историю государственных цифровых услуг.

«Нотариальные услуги — одни из самых консервативных и зарегулированных в любой стране, даже когда речь идет о цифровых лидерах. э-Нотариат — это очередной сигнал для всего мира, что Украина среди лидеров цифровизации», — подчеркнул Федоров.

Э-Нотариат базируется на защищенных технологиях, гарантирующих доверие и прозрачность. Каждое нотариальное действие будет зафиксировано в системе, все документы получат QR-код для мгновенной проверки.

Новая система упрощает рутинную работу и обеспечивает:

единое рабочее место для доступа ко всем реестрам;

мгновенный доступ к данным;

автоматизацию переноса информации между ключевыми базами;

быстрый обмен данными;

систематизацию процессов.

Напомним, команда Министерства цифровой трансформации презентовала новые проекты в сфере цифровых услуг, в частности, первый в мире ИИ-помощник, предоставляющий государственные услуги. Дія. AI — это первый в мире ИИ-помощник, предоставляющий государственные услуги прямо в чате. Ассистент будет круглосуточно помогать гражданам находить нужные услуги, проверять данные в реестрах и советовать, как оформить документы. С 1 сентября стал доступным первый сервис — получение справки о доходах. Постепенно заработают другие услуги.

