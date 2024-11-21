Минцифры объяснило, как аукцион радиочастот улучшит качество мобильной связи и интернета — Finance.ua

Минцифры объяснило, как аукцион радиочастот улучшит качество мобильной связи и интернета
Мобильные операторы Киевстар, Vodafone и lifecell, выигравшие лоты на приобретение лицензий для использования радиочастотного спектра в диапазонах 2100, 2300 и 2600 МГц, должны увеличить покрытие мобильной связью.
Об этом сообщило Министерство цифровой трансформации Украины.
В частности, мобильные операторы обязаны:
- обеспечить связь на территориях в течение шести месяцев с момента деоккупации;
- построить не менее 1500 базовых станций в соответствующих диапазонах за два года, из которых 500 — уже в первый год;
- обеспечить связь в населенных пунктах более 2 000 человек, но не менее 90% населения каждым оператором;
- расширить покрытие на международных и национальных дорогах;
- поддерживать качество мобильной связи в соответствии с утвержденными требованиями;
- обеспечить 95% населения Украины качественным покрытием мобильного Интернета.
Благодаря этому, в Украине постепенно увеличится покрытие и улучшится качество мобильной связи и интернета.
Радиочастотный спектр — это ценный и ограниченный ресурс, который используют для передачи сигналов мобильной связи, интернета, радио и других коммуникационных технологий. Каждая частота имеет свое назначение и ограниченную емкость, и со временем ее становится все меньше, ведь спектр уже в значительной степени заполнен. Это означает, что нельзя просто добавлять новые частоты без ограничений, и каждое неправильное использование или распределение частот может привести к снижению скорости связи, частым разрывам соединения и другим проблемам", — объяснили в Минцифры.
Эффективное распределение обеспечивает стабильное качество мобильной связи без помех и перегрузок, способствует сооружению новых базовых станций и обеспечивает развитие современных технологий.
Справка Finance.ua:
- 19 ноября прошел аукцион по приобретению лицензий на пользование радиочастотным спектром;
- по результатам аукциона операторы платят за использование спектра, а государство предоставляет операторам лицензии на 15 лет. Вырученные средства от аренды радиочастот будут перечислены в государственный бюджет. В этом году это более 2,8 млрд грн;
- предыдущий аукцион радиочастот проводился в 2018 году.
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