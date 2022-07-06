Минцифры хочет создать индустриальный парк для военных технологий и запустить фонд на $200 млн. Детали программы развития IT-отрасли — Finance.ua
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Минцифры хочет создать индустриальный парк для военных технологий и запустить фонд на $200 млн. Детали программы развития IT-отрасли

Казна и Политика
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Минцифры хочет создать индустриальный парк для военных технологий и запустить фонд на $200 млн. Детали программы развития IT-отрасли
Минцифры хочет создать индустриальный парк для военных технологий и запустить фонд на $200 млн. Детали программы развития IT-отрасли
Министерство цифровой трансформации представило программу развития цифровой экономики. Цель министерства сделать так, чтобы Украина вошла в топ-5 стран по количеству стартапов на 1 млн населения. На первом месте Израиль — 945 стартапов, в Украине — 75.
О деталях плана рассказал на конференции в швейцарском городе Лугано заместитель министра цифровой трансформации Александр Борняков, который отвечает за направление.
Поддержку стартапам на ранней стадии будет оказывать созданный в 2018 году Украинский фонд стартапов (USF), который будет выдавать гранты, будет заниматься акселерационными программами, выдавать приглашения на участие в международных ивентах. Такая помощь, по подсчетам Минцифры, обойдется в $13 млн и поддержит 240 стартапов за два года.
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Другая программа — Matching Grants — призвана увеличить капитализацию стартапов, привлекших инвестиции, удвоив их раунд. Бюджет — $30 млн на удвоение раундов инвестиций для 30 стартапов. Планируется также создание международного инвестиционного фонда в размере $200 млн от 10 иностранных венчурных игроков.
Отдельная программа будет для английских инвесторов. Они смогут пройти тренировочные программы и улучшить уровень инвестиционной грамотности. Отдельно в презентации речь идет о развитии «прибыльного» патриотизма украинской диаспоры за границей. Цель обеих инициатив — обогатить украинский венчур более чем 50 бизнес-ангелами.
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Минцифры также планирует организовать тренировочные программы по запуску и развитию продуктовых бизнесов в Украине. «Нам очень нужен опыт людей со знаниями, как начать собственный бизнес», — сказал Борняков, добавив, что таких как Gramarly должно быть больше. Планируется также запустить программы повышения квалификации для продакт-менеджеров. Курсы будут создаваться в сотрудничестве с международными университетами. Из 800 открытых вакансий в продуктовых компаниях министерство планирует закрыть 50%.
Развитие военных технологий Минцифры намерено в Военных индустриальных парках — специальных экономических зонах для создания и развития оборудования военного класса и кибербезопасности. 90% оборонных поставок государство хочет получать от украинских производителей.
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Также планируется запуск Tech & Defence Accelerator, который должен решить проблему разминирования территорий. Разработчикам окажут техническую и финансовую поддержку для развития и эксплуатации роботов в оборонном секторе и использования искусственного интеллекта в военном оборудовании. 1000 роботов обеспечивают безопасность 5000 саперов, отмечается в презентации Борнякова.
Как можно помочь Украине сейчас во время войны и дальше? Самый лучший путь — инвестировать в Украину, работать с украинскими компаниями, набирать украинских работников, использовать их знания и опыт.
— Александр Борняков, замминистра цифровой трансформации.

По его словам, правительство вместе с Минцифры работает над решением по отсрочке мобилизации для IT-специалистов. Один специалист создает 2,5 рабочих места, подсчитали в Минцифры. Он также упомянул о временных разрешениях на путешествия за границу для ключевых украинских специалистов во время военного положения. Их уже выдают. На такие «пропуска» за границу могут рассчитывать до 10% всех айтишников.

Справка Finance.ua:

  • в 2021 году Украина экспортировала IT-продукта на $6,8 млрд, что на $1,8 млрд больше, чем в 2020 году. Доля IT-услуг в экспорте всех услуг составила 37%;
  • за первый квартал 2022 года IT-индустрия обеспечила рекордные $2 млрд экспортных поступлений. Аналогичный показатель в 2021 году составил $1,44 млрд. Объем IT-экспорта увеличился на 28%;
  • украинские стартапы в 2021 году привлекли рекордные $832 млн инвестиций. С началом полномасштабной войны 99% стартапов нуждаются в финансовой поддержке, свидетельствует мартовский опрос Украинского фонда стартапов (USF).
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По материалам:
Forbes.ua
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