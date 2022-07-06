Экспорт ІТ-услуг за пять месяцев вырос на 27%, несмотря на войну — Finance.ua

Экспорт ІТ-услуг за пять месяцев вырос на 27%, несмотря на войну Сегодня 13:02 — Казна и Политика

Экспорт ІТ-услуг за пять месяцев вырос на 27%, несмотря на войну

Рынок IT вырос в текущем году по сравнению с 2021 — на 27% (январь—май 2022 года). Это единственная сфера бизнеса в Украине, показавшая рост.

Об этом свидетельствует аналитика Опендатабот.

За 5 месяцев текущего года доля IT по всему экспорту услуг составила 46%. Для сравнения год назад этот показатель составлял 37%.

Инфографика: Опендатабот

С января по май 2022 года весь экспорт услуг остался на уровне соответствующего периода прошлого года — 6.8 млрд долларов. В то же время экспорт товаров упал на 20% — с 22.5 млрд до 17.9 млрд долларов.

Падение зафиксировано в основных категориях, таких как черные металлы — 38%, продовольствие — 6%

Инфографика: Опендатабот

География экспорта товаров тоже изменилась

В 2021 году доли Европы и Азии в общем объеме были почти одинаковыми — 38% и 40% соответственно.

В 2022 году доля Европы выросла вдвое и в экспорте составила 78% (2080 млн $ с 2651 млн $).

Экспорт в Европу за период январь-май 2022 увеличился на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, экспорт в Азию сократился на 86%, в Америку на 67%, в Африку на 84%, в страны СНГ — на 74%.

Инфографика: Опендатабот

Справка Finance.ua:

по данным IT Ukraine Association, за первые пять месяцев 2022 года экспортная ІТ-индустрия обеспечила валютные поступления в украинскую экономику в размере $3,179 млрд;

вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров считает, что для обеспечения потребностей украинского ІТ-рынка на ближайшие полгода — год нужно около 15 тысяч соответствующих специалистов;

как свидетельствуют данные сайта grc.ua, больше всего работодатели ІТ-сферы ищут инженеров и разработчиков. Для этих специалистов опубликовано самое большое количество вакансий в июне в профессиональной сфере ІТ. Также востребованы специалисты по системам управления предприятием (ERP), web инженеры и web мастера, специалисты поддержки, системные администраторы.

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