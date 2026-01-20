0 800 307 555
Минцифры анонсировало для водителей новые услуги в «Дии»

В приложении "Дія" планируется полностью цифровизировать все услуги для водителей.
В приложении «Дия» планируют запустить оформление «Европротокола» без вызова полиции, услугу регистрации авто после растаможки и оплату штрафов за парковку.
Об этом в интервью рассказала заместитель министра цифровой трансформации Валерия Коваль.

Онлайн-оформление «Европротокола»

«Думаю, что одна из самых ожидаемых услуг, которая появится в 2026 году, — это оформление Европротокола в Дии. Кто водитель и кто сталкивался с ДТП, хорошо знает, как это происходит. Можно потратить полдня на оформление», — отметила Коваль.
По ее словам, если оба участника аварии имеют обязательное страхование автогражданской ответственности, сообщение о ДТП можно будет подать в несколько кликов без участия полиции.
«У обоих есть „Дия“ и обязательная страховка, которая предусмотрена для того, чтобы процесс состоялся. Мы будем анонсировать эти услуги. Эта услуга появится, если не ошибаюсь, в первом квартале этого года», — добавила Коваль.

Регистрация авто после растаможки

Минцифры также работает над услугой регистрации автомобилей после растаможки.
«Мы говорим о первой регистрации. Даже для тех, кто возит авто из-за границы, можно будет оформить это в Дии без посещения сервисных центров», — пояснила Коваль.

Оплата штрафов за парковку

Еще одно планируемое новшество: возможность платить штрафы за парковку прямо в приложении. Сейчас водитель может получить штраф и даже не знать о нем.
«Вообще, наша амбициозная цель — полностью цифровизировать 100% услуг для водителей, поскольку это одна из самых важных и популярных сфер. Люди активно пользуются этими сервисами каждый день. Мы продолжим работу в этом направлении», — подытожила Коваль.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что правительство разрешило запуск электронного европротокола в Дии: оформить ДТП можно будет прямо на месте и без полиции. Премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявляла, что с первого квартала 2026 года водители смогут фиксировать ДТП без вызова полиции и без бумажных документов — все будет происходить непосредственно на месте аварии.
