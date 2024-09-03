Минагрополитики и участники рынка согласовали предельные объемы экспорта зерновых — Finance.ua

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Минагрополитики и участники рынка согласовали предельные объемы экспорта зерновых

Аграрный рынок
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Минагрополитики и участники рынка согласовали предельные объемы экспорта зерновых
Минагрополитики и участники рынка согласовали предельные объемы экспорта зерновых
Министерство аграрной политики и продовольствия и участники зернового рынка подписали приложение к меморандуму о взаимопонимании в 2024/2025 маркетинговом году, которым согласовали предельные объемы экспорта зерновых.
Этот документ должен помочь дать участникам рынка понимание ожидаемых цифр экспорта и переработки, а также внутреннего потребления.
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Предельный объем экспорта пшеницы и смеси пшеницы и ржи (меслин), согласно коду УКТ ВЭД 1001, в 2024/2025 маркетинговом году согласован на уровне 16,2 млн т.
Предусматривается дальнейший ежемесячный мониторинг объемов экспорта зерна и при необходиости корректировка предельного объема экспорта в январе 2025 года.
От участников зернового рынка приложение подписали: Американская торговая палата в Украине, Украинская зерновая ассоциация, Европейская бизнес ассоциация, ГС «Всеукраинский аграрный форум», ОО «Ассоциация фермеров и частных землевладельцев Украины».
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В июле этого года Минагрополитики и участники зернового рынка подписали меморандум о взаимопонимании на 2024/2025 маркетинговый год.
Зерновой меморандум заключается каждый год с 2011 года. Документ предусматривает взаимодействие участников рынка зерна, обмен информацией, мониторинг зернового рынка.
из-за войны в Украине сократилось внутреннее потребление пшеницы с 8 до 6,2 млн т, по данным Минагрополитики.
По материалам:
Forbes.ua
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