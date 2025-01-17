Миллионы евро на ВСУ и энергетику: глава МИД Нидерландов объявил о новых пакетах помощи Украине — Finance.ua
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Миллионы евро на ВСУ и энергетику: глава МИД Нидерландов объявил о новых пакетах помощи Украине

Казна и Политика
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Миллионы евро на ВСУ и энергетику: глава МИД Нидерландов объявил о новых пакетах помощи Украине
Миллионы евро на ВСУ и энергетику: глава МИД Нидерландов объявил о новых пакетах помощи Украине
Нидерланды предоставит Украине 7 млн ​​евро в рамках Комплексного пакета помощи, который координирует НАТО, и 20 млн евро в поддержку энергетической инфраструктуры.
Об этом заявил министр иностранных дел Нидерландов Каспар Велдкамп на совместном с украинским коллегой Андреем Сибигой брифинге в Киеве.
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Нидерланды сохраняют приверженность поддержке защиты Украины от российской агрессии. Нидерланды предоставят 7 млн ​​евро в рамках координирующего НАТО комплексного пакета помощи Украине (CAP). Этим пакетом помощи НАТО оказывает нелетальную поддержку Украине, например топливо, медицинские средства, зимнее снаряжение и средства РЭБ", — сказал он.
Велдкамп отметил, что обязательства Нидерландов по военной поддержке Украины достигают 10,4 млрд евро, а общая помощь, включая невоенную, составляет 70,1 млрд евро.
Он заверил, что Украина может и дальше рассчитывать на длительную поддержку Нидерландов — политическую, военную, финансовую и моральную.
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Кроме того, глава нидерландской дипломатии также объявил о выделении дополнительных 20 млн евро на поддержку энергетической инфраструктуры Украины в дополнение к вкладу в 45 млн евро, который страна сделала в прошлом году.
«Мы продолжаем наше сотрудничество с такими институтами, как ЕБРР, по энергетической безопасности и инфраструктуре для Украины. Это профинансирует необходимые для Украины ремонтные работы, чтобы поддержать энергетическую систему Украины в рабочем состоянии», — отметил Велдкамп.
По материалам:
Укрінформ
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