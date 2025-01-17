Миллионы евро на ВСУ и энергетику: глава МИД Нидерландов объявил о новых пакетах помощи Украине — Finance.ua

Миллионы евро на ВСУ и энергетику: глава МИД Нидерландов объявил о новых пакетах помощи Украине Сегодня 10:29 — Казна и Политика

Миллионы евро на ВСУ и энергетику: глава МИД Нидерландов объявил о новых пакетах помощи Украине

Нидерланды предоставит Украине 7 млн ​​евро в рамках Комплексного пакета помощи, который координирует НАТО, и 20 млн евро в поддержку энергетической инфраструктуры.

Об этом заявил министр иностранных дел Нидерландов Каспар Велдкамп на совместном с украинским коллегой Андреем Сибигой брифинге в Киеве.

Читайте также Нидерланды смогли заморозить гораздо меньше российских активов, чем обещали

Нидерланды сохраняют приверженность поддержке защиты Украины от российской агрессии. Нидерланды предоставят 7 млн ​​евро в рамках координирующего НАТО комплексного пакета помощи Украине (CAP). Этим пакетом помощи НАТО оказывает нелетальную поддержку Украине, например топливо, медицинские средства, зимнее снаряжение и средства РЭБ", — сказал он.

Велдкамп отметил, что обязательства Нидерландов по военной поддержке Украины достигают 10,4 млрд евро, а общая помощь, включая невоенную, составляет 70,1 млрд евро.

Он заверил, что Украина может и дальше рассчитывать на длительную поддержку Нидерландов — политическую, военную, финансовую и моральную.

Читайте также Украина договорилась с Нидерландами о поддержке украинского ОПК в 2025 году

Кроме того, глава нидерландской дипломатии также объявил о выделении дополнительных 20 млн евро на поддержку энергетической инфраструктуры Украины в дополнение к вкладу в 45 млн евро, который страна сделала в прошлом году.

«Мы продолжаем наше сотрудничество с такими институтами, как ЕБРР, по энергетической безопасности и инфраструктуре для Украины. Это профинансирует необходимые для Украины ремонтные работы, чтобы поддержать энергетическую систему Украины в рабочем состоянии», — отметил Велдкамп.

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.