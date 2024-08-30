Миллионный ущерб на ремонте тоннелей столичной подземки: генподрядчик уведомлен о подозрении — Finance.ua

Миллионный ущерб на ремонте тоннелей столичной подземки: генподрядчик уведомлен о подозрении
Директор частного общества уведомлен о подозрении в завладении бюджетными средствами в особо крупных размерах при проведении ремонтных работ в киевском метрополитене.
Об этом заявили в Офисе генерального прокурора.
По данным следствия, в 2022—2023 годах частное строительное общество, зарегистрированное в г. Одесса, заключило договор с КП «Киевский метрополитен» на капитальный ремонт тоннелей Святошинско-Броварской линии метро.
На этот договор был наложен гриф для служебного пользования, что исключало требования применения к нему публичной процедуры отбора генподрядчика, как того требует законодательство.
Одним из элементов капитального ремонта, который сделали непубличным, была замена кабеля на общую сумму более 100 млн грн.
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Генподрядчик, понимая, что информация об условиях договора не станет публичной, внес в акты выполненных работ заранее завышенные цены на поставленную кабельно-проводниковую продукцию.
В настоящее время уже проведены товароведческая и экономическая экспертизы, которыми установлено завышение стоимости поставленных метрополитену кабелей более чем на 60 млн грн.
Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
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