Миллионный ущерб на ремонте тоннелей столичной подземки: генподрядчик уведомлен о подозрении — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Миллионный ущерб на ремонте тоннелей столичной подземки: генподрядчик уведомлен о подозрении

Криминал
23
Миллионный ущерб на ремонте тоннелей столичной подземки: генподрядчик уведомлен о подозрении
Миллионный ущерб на ремонте тоннелей столичной подземки: генподрядчик уведомлен о подозрении, gp.gov.ua
Директор частного общества уведомлен о подозрении в завладении бюджетными средствами в особо крупных размерах при проведении ремонтных работ в киевском метрополитене.
Об этом заявили в Офисе генерального прокурора.
По данным следствия, в 2022—2023 годах частное строительное общество, зарегистрированное в г. Одесса, заключило договор с КП «Киевский метрополитен» на капитальный ремонт тоннелей Святошинско-Броварской линии метро.
Читайте также
На этот договор был наложен гриф для служебного пользования, что исключало требования применения к нему публичной процедуры отбора генподрядчика, как того требует законодательство.
Одним из элементов капитального ремонта, который сделали непубличным, была замена кабеля на общую сумму более 100 млн грн.
Читайте также
Генподрядчик, понимая, что информация об условиях договора не станет публичной, внес в акты выполненных работ заранее завышенные цены на поставленную кабельно-проводниковую продукцию.
В настоящее время уже проведены товароведческая и экономическая экспертизы, которыми установлено завышение стоимости поставленных метрополитену кабелей более чем на 60 млн грн.
Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.