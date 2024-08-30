Миллионный ущерб на ремонте тоннелей столичной подземки: генподрядчик уведомлен о подозрении — Finance.ua

Миллионный ущерб на ремонте тоннелей столичной подземки: генподрядчик уведомлен о подозрении Сегодня 19:45 — Криминал

Миллионный ущерб на ремонте тоннелей столичной подземки: генподрядчик уведомлен о подозрении, gp.gov.ua

Директор частного общества уведомлен о подозрении в завладении бюджетными средствами в особо крупных размерах при проведении ремонтных работ в киевском метрополитене.

Об этом заявили в Офисе генерального прокурора.

По данным следствия, в 2022—2023 годах частное строительное общество, зарегистрированное в г. Одесса, заключило договор с КП «Киевский метрополитен» на капитальный ремонт тоннелей Святошинско-Броварской линии метро.

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На этот договор был наложен гриф для служебного пользования, что исключало требования применения к нему публичной процедуры отбора генподрядчика, как того требует законодательство.

Одним из элементов капитального ремонта, который сделали непубличным, была замена кабеля на общую сумму более 100 млн грн.

Генподрядчик, понимая, что информация об условиях договора не станет публичной, внес в акты выполненных работ заранее завышенные цены на поставленную кабельно-проводниковую продукцию.

В настоящее время уже проведены товароведческая и экономическая экспертизы, которыми установлено завышение стоимости поставленных метрополитену кабелей более чем на 60 млн грн.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

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