Миллионную схему разоблачили на ремонте Южного моста в Киеве: ряду чиновников объявлены подозрения — Finance.ua

Миллионную схему разоблачили на ремонте Южного моста в Киеве: ряду чиновников объявлены подозрения Сегодня 19:44 — Криминал

Миллионную схему разоблачили на ремонте Южного моста в Киеве: ряду чиновников объявлены подозрения, Фото: Нацполіція

Полиция Киева сообщила о подозрении подрядчику по делу о присвоении около миллиона гривен бюджетных средств во время ремонта Южного моста в Киеве из-за использования более дорогих строительных материалов.

Об этом сообщили в ГУНП в столице.

Читайте также В Киеве подрядчик присвоил более 3,5 млн гривен бюджетных средств в ходе ремонта мостов

По данным полиции, в апреле прошлого года между директором КП «Киевавтодоргород» и частным предприятием был заключен договор на проведение противоаварийных работ по ремонту деформационных швов на Южном мосту и эстакад с него.

«Должностное лицо предприятия-заказчика, находясь в сговоре со должностными лицами подрядной организации, решили завладеть бюджетными средствами, заменив привлеченные к ремонту строительные материалы на аналогичные, но дороже по цене. В частности, в ходе работ использовалась другая бетонная смесь, которая привела к увеличению расходов на сумму около одного миллиона гривен», — сообщили в полиции.

Читайте также Восстановление инфраструктуры: подрядчиков подозревают в хищении средств

Экс-директору указанного частного общества и его заместителю следователи сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины — завладение бюджетными средствами в особо крупных размерах. Участникам преступной схемы грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее по делу о хищении на ремонте Южного моста почти 1 млн грн было сообщили о подозрении директору столичного коммунального предприятия.

УНН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.