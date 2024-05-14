Миллионную схему разоблачили на ремонте Южного моста в Киеве: ряду чиновников объявлены подозрения — Finance.ua
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Миллионную схему разоблачили на ремонте Южного моста в Киеве: ряду чиновников объявлены подозрения

Криминал
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Миллионную схему разоблачили на ремонте Южного моста в Киеве: ряду чиновников объявлены подозрения
Миллионную схему разоблачили на ремонте Южного моста в Киеве: ряду чиновников объявлены подозрения, Фото: Нацполіція
Полиция Киева сообщила о подозрении подрядчику по делу о присвоении около миллиона гривен бюджетных средств во время ремонта Южного моста в Киеве из-за использования более дорогих строительных материалов.
Об этом сообщили в ГУНП в столице.
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По данным полиции, в апреле прошлого года между директором КП «Киевавтодоргород» и частным предприятием был заключен договор на проведение противоаварийных работ по ремонту деформационных швов на Южном мосту и эстакад с него.
«Должностное лицо предприятия-заказчика, находясь в сговоре со должностными лицами подрядной организации, решили завладеть бюджетными средствами, заменив привлеченные к ремонту строительные материалы на аналогичные, но дороже по цене. В частности, в ходе работ использовалась другая бетонная смесь, которая привела к увеличению расходов на сумму около одного миллиона гривен», — сообщили в полиции.
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Экс-директору указанного частного общества и его заместителю следователи сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины — завладение бюджетными средствами в особо крупных размерах. Участникам преступной схемы грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Ранее по делу о хищении на ремонте Южного моста почти 1 млн грн было сообщили о подозрении директору столичного коммунального предприятия.
По материалам:
УНН
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