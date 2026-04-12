0 800 307 555
ру
Миллиардеры скрывают состояния, превышающие ВВП Франции

74
Миллиардеры скрывают от налогов 3,55 трлн долларов
Богатейшие люди со всего мира укрывают от налогов в оффшорах и на незадекларированных счетах около 3,55 трлн долларов. Эта сумма превышает ВВП Франции (3,16 трлн долларов в 2024-м) и более чем вдвое больше совокупного ВВП 44 наименее развитых стран мира.
Об этом сообщило объединение благотворительных организаций Oxfam, пишет Deutsche Welle.
На 0,1% самых богатых людей мира приходится около 2,84 трлн долларов — примерно 80% всех денег, хранящихся в оффшорах.
Эта сумма, по данным Oxfam, превышает размер капитала беднейшей половины человечества, то есть 4,1 миллиарда человек. Причем у 0,01% самых богатых людей хранится 1,77 трлн долларов.
В качестве меры борьбы с уклонением от уплаты налогов, Oxfam предлагает повысить налоги для 1% самых богатых людей мира и ввести налоги на сверхбогатство.
Среди других инициатив — укрепление международного сотрудничества для ликвидации оффшоров и достижения большей финансовой прозрачности.

После «Панамских документов» необлагаемая доля налогов сократилась

По оценкам Oxfam, со времени публикации «Панамских документов» 3 апреля 2016 г. объем оффшорных активов в 2023 году увеличился до 13,25 трлн долларов — в то время почти 12,5% мирового ВВП.
В то же время, как отмечает организация, доля налогооблагаемых офшорных активов существенно сократилась и стабилизировалась на уровне 3−4% от мирового ВВП.
Так, в 2024 году Всемирный банк оценивал мировой ВВП в 110,8 трлн. долларов. Оффшорные 3,55 трлн долларов, фигурирующие в пресс-релизе Oxfam, совсем не облагаемые налогами, составляют примерно 3,2% этой суммы.
Снижению доли необлагаемых налогом оффшорных денег, как отмечают в организации, способствовал запуск в 2016—2017 годах системы Автоматического обмена налоговой информацией (AEOI). К марту 2025 г. к стандарту отчетности AEOI присоединились 126 стран и юрисдикций.
По материалам:
Deutsche Welle
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems