Как война изменила благосостояние украинских миллиардеров (инфографика) Сегодня 09:01

Состояние украинских миллиардеров изменилось в течение полномасштабной войны

Ни бегство из Украины и заочный арест Вадима Новинского, ни коррупционное дело Константина Жеваго, ни санкции против Петра Порошенко не помешали им оставаться среди самых богатых украинцев. По состоянию на март 2026 года все они входят в топ-10 по версии Forbes, хотя и уступают по размеру состояния Ринату Ахметову и Виктору Пинчуку. Война, смена рынков и юридические процессы существенно переформатировали список украинских олигархов.

Ринат Ахметов

Ринат Ахметов остается бессменным лидером рейтинга, хотя его состояние подверглось значительным колебаниям. В 2021 году оно оценивалось в $7,6 млрд, но после потери металлургических предприятий в Мариуполе упало до $4,4 млрд в 2022 году.

В дальнейшем бизнесмен сумел восстановить позиции: к 2025 году его капитал вырос до $7,9 млрд, благодаря высоким ценам на энергоносители и адаптации бизнеса. По состоянию на март 2026 года состояние оценивается в $7,8 млрд, что позволяет ему удерживать первое место.

Виктор Пинчук

Виктор Пинчук стабильно остается у топ-10 самых богатых украинцев. В 2021 году его состояние составило $2,5 млрд, после чего снизилось до $2 млрд в 2023—2024 годах из-за проблем в трубном бизнесе.

Благодаря переориентации на европейские рынки и инвестициям в зеленую металлургию в 2025 году его капитал вырос до $3,2 млрд. На март 2026 года он оценивается в $2,8 млрд.

Читайте также 10 компаний с самыми высокими доходами в Украине

Влад Яценко

Соучредитель Revolut Влад Яценко стал примером роста роли технологического бизнеса. В 2021 году он не входил в топ-10, но уже в 2022-м его состояние оценивалось в $1,1 млрд.

Рост финтех-компании позволил ему нарастить капитал до $1,2 млрд в 2025 году и до $2,2 млрд по состоянию на март 2026 года.

Петр Порошенко

Состояние Петра Порошенко претерпело изменения на фоне войны и санкций. В 2021 году они составляли $1,6 млрд., после чего он на несколько лет выпал из рейтинга.

Возвращение произошло в 2025 году с показателем $1,8 млрд, в частности, благодаря стабильной работе Roshen и агроактивов. В марте 2026 года его капитал оценивается в 1,5 млрд долларов.

Читайте также Какая страна лидирует по количеству миллионеров в мире

Константин Жеваго

Константин Жеваго, несмотря на уголовное дело и подозрения в коррупции, остается в списке миллиардеров. Его состояние снизилось с $2,4 млрд в 2021 году до $1,4 млрд в 2022-м.

В последующие годы капитал стабилизировался на уровне $1,2 млрд. Несмотря на судебные процессы, доходы от экспорта железорудного сырья позволяют ему удерживать позиции в рейтинге.

Вадим Новинский

Находящийся под санкциями и объявленный в розыск Вадим Новинский также остается среди самых богатых. В 2021 году его состояние составляло $1,4 млрд, в 2022-м сократилось до $1 млрд.

К марту 2026 года он увеличил капитал до $1,2 млрд, в том числе благодаря активам в металлургии и газодобыче.

Андрей Веревский

Андрей Веревский, основатель агрохолдинга «Кернел», вернулся в список миллиардеров после периода нестабильности в агросекторе.

В 2025 году его состояние оценили в $1,4 млрд, а по состоянию на март 2026 года — в $1,2 млрд. Консолидация акций и изменения в структуре компании помогли ему укрепить позиции.

Кто выбыл из списка

Из рейтинга выбыли несколько известных бизнесменов. Игорь Коломойский, который в 2021 году имел $1,8 млрд, больше не входит в список из-за потери активов и судебных дел.

Аналогично из рейтинга исчез Геннадий Боголюбов, чей капитал в 2021 году оценивался в $1,7 млрд.

Также вне списка остались Макс Литвин и Алексей Шевченко из-за изменения оценки стоимости их IT-компании. Александр и Галина Гереги не возвращаются в рейтинг уже несколько лет из-за потерь бизнеса на оккупированных территориях и в зоне боевых действий.

