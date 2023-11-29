Микрокредиты: в НБУ назвали топ-10 финкомпаний, которые собирают с украинцев самые большие суммы — Finance.ua

Микрокредиты: в НБУ назвали топ-10 финкомпаний, которые собирают с украинцев самые большие суммы
По итогам полугодия «Укр Кредит Финанс» занимало второе место с 1 млрд 159 млн грн, а лидером было ООО «Финод» с 2 млрд 115 млн грн выручки, которые специализируются на обмене валют.
Читайте также
Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на данные НБУ.
Однако в августе Финод был лишен всех лицензий по решению Нацбанка в связи с невыполнением мер по устранению нарушения.
Следующую тройку компаний по итогам девяти месяцев работы этого года сформировали: ООО 1 безопасное агентство необходимых кредитов (ТМ MyCredit), ФК «Є гроші ком» и ООО Милоан, выручка которых составила от 1 млрд 654 млн грн до 1 млрд 38 млн грн.
При этом 1 безопасное агентство необходимых кредитов нарастило выручку почти в 1,8 раза до результатов первого полугодия 2023 года, укрепив свои позиции, тогда как ФК «Є гроші ком» — в почти 1,9 раза, а ООО Милоан — в 1,7 раза.
У ФК «Є гроші ком» в десятке лидеров рынка — наименьшие затраты на оплату труда — всего 10,77 млн грн. Следуя довольно близким показателям по выручке — от 859,11 млн грн до 1 млрд 19 млн грн — идут еще четыре компании, работающие на рынке микрокредитования, а также обменник и лизингодатель ФК Валта Групп и сеть платежных терминалов ФК Контрактовый дом (ТМ Easypay).
В частности, речь идет об Авентусе Украины (ТМ CreditPlus), ООО Манивео скорая финансовая помощь (Moneyveo), Линеуре Украина (ТМ Credit7), и Потребительском центре (ТМ «ШвидкоГроші»).
Читайте также
Примечательно, что «Споживчий центр», который заключает десятку лидеров, отчитался о наибольших среди конкурентов расходах на зарплату — 120,98 млн грн.
Наибольшим по размеру активов и прибыли, как и в первом полугодии, осталось государственное ЧАО Укрфинжилье, в конце прошлого года капитализированное за счет ОВГЗ, соответственно 59 млрд 883 млн грн и 5 млрд 931 млн грн.
Справка Finance.ua:
- в ходе заседания Верховной Рады 22 ноября народные депутаты поддержали во втором чтении законопроект № 9422, который ограничивает ставки по микрокредитам. «За» проголосовали 255 избранников;
- необходимость такого закона возникла из-за сверхвысоких цен на рынке: «дневная номинальная ставка может достигать 5% в день, а средняя номинальная годовая процентная ставка — более 1000% годовых», — говорится в пояснительной записке к документу.
Ставки по микрокредитам по-новому: как будет работать рынок
Поделиться новостью