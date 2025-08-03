Microsoft теперь будет обновлять Windows 10 только за годовую плату — Finance.ua

Microsoft теперь будет обновлять Windows 10 только за годовую плату 03.08.2025, 01:44 — Технологии&Авто

Microsoft теперь будет обновлять Windows 10 только за годовую плату

Хотя более полумиллиарда компьютеров с Windows по всему миру до сих пор работают с Windows 10, Microsoft продолжает реализовывать свой план прекратить поддержку операционной системы 14 октября 2025 года.

После этого дня каждый, кто пользуется Windows 10, больше не будет получать бесплатное программное обеспечение или обновление безопасности, а значит, они будут вынуждены пользоваться текущей версией, никогда больше не получая новых функций или исправлений ошибок, возникающих со временем, пишет Express.

Это может подвергать вас большему количеству онлайн-рисков, как от вирусов, так и от преступной деятельности различными способами. Вы можете бесплатно обновить систему до Windows 11, хотя ваш ПК может не отвечать минимальным системным требованиям для этого или купить новый компьютер, что также не идеально.

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Единственный другой способ оставаться в безопасности с Windows 10 — это присоединиться к программе расширенных обновлений безопасности (ESU) от Microsoft, которая после объявления нескольких месяцев назад наконец-то доступна для регистрации пользователям Windows 10.

Это приложение обещает продолжать предоставлять обновления безопасности (не функций) для Windows 10 в течение дополнительного года — главная проблема состоит в том, что Microsoft будет взимать с каждого зарегистрирующегося 30 долларов.

Если вы не можете обновить свой ПК до Windows 11 — или не хотите этого — теперь вы можете перейти к меню «Настройки» на своем компьютере с Windows 10, чтобы найти мастер регистрации для приложения ESU.

Если вы не видите эту функцию, убедитесь, что на вашем ПК установлена Windows 10 версии 22H2. Это текущая и окончательная версия Windows 10, а более старые версии не поддерживают ESU. Microsoft утверждает, что платное покрытие ESU будет действовать с 15 октября 2025 года по 13 октября 2026 года. Непонятно, будет ли компания предлагать эту программу дольше года.

После октябрьского дедлайна Windows 11 остается единственной официально поддерживаемой версией Windows. Microsoft продвигает обновление операционной системы, вводящей фирменного помощника с искусственным интеллектом Copilot, заменившим Cortana с Windows 10.

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