Microsoft сократит сотни работников в своем облачном подразделении Azure — Finance.ua
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Microsoft сократит сотни работников в своем облачном подразделении Azure

Фондовый рынок
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Microsoft сократит сотни работников в своем облачном подразделении Azure
Microsoft сократит сотни работников в своем облачном подразделении Azure
Microsoft сократит сотни рабочих мест в облачном подразделении Azure.
Об этом сообщает Reuters.

Почему Microsoft увольняет работников

Как отмечается, увольнения затронут такие подразделения компании, как Azure for Operations и Mission Engineering. В Azure под сокращение попадут до 1500 рабочих мест.
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«Организационные и кадровые изменения являются необходимой и регулярной частью управления нашим бизнесом. Мы продолжим расставлять приоритеты и инвестировать в стратегические области роста для нашего будущего, а также в поддержку наших клиентов и партнеров», — заявил агентству Reuters представитель Microsoft.
Облачный сервис Microsoft Azure переживает резкий рост благодаря большим инвестициям компании в искусственный интеллект и доступу к желаемым технологиям OpenAI (разработчик ChatGPT).
Azure for Operations и Mission Engineering — это часть организации Strategic Missions and Technologies, созданной в 2021 году и занимающейся квантовыми вычислениями и космосом.
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В январе этого года компания сократила 1900 рабочих мест в Activision Blizzard и Xbox.
Кроме того, Microsoft приступила к реструктуризации своей организации смешанной реальности, но продолжит продавать свою гарнитуру дополненной реальности HoloLens 2.
В 2024 году волна увольнений затронула многие технологические компании, включая Amazon.com и Salesforce.
По материалам:
Novyny.live
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