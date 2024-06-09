Microsoft сократит сотни работников в своем облачном подразделении Azure — Finance.ua

Microsoft сократит сотни работников в своем облачном подразделении Azure 09.06.2024, 02:21 — Фондовый рынок

Microsoft сократит сотни работников в своем облачном подразделении Azure

Microsoft сократит сотни рабочих мест в облачном подразделении Azure.

Об этом сообщает Reuters.

Почему Microsoft увольняет работников

Как отмечается, увольнения затронут такие подразделения компании, как Azure for Operations и Mission Engineering. В Azure под сокращение попадут до 1500 рабочих мест.

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«Организационные и кадровые изменения являются необходимой и регулярной частью управления нашим бизнесом. Мы продолжим расставлять приоритеты и инвестировать в стратегические области роста для нашего будущего, а также в поддержку наших клиентов и партнеров», — заявил агентству Reuters представитель Microsoft.

Облачный сервис Microsoft Azure переживает резкий рост благодаря большим инвестициям компании в искусственный интеллект и доступу к желаемым технологиям OpenAI (разработчик ChatGPT).

Azure for Operations и Mission Engineering — это часть организации Strategic Missions and Technologies, созданной в 2021 году и занимающейся квантовыми вычислениями и космосом.

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В январе этого года компания сократила 1900 рабочих мест в Activision Blizzard и Xbox.

Кроме того, Microsoft приступила к реструктуризации своей организации смешанной реальности, но продолжит продавать свою гарнитуру дополненной реальности HoloLens 2.

В 2024 году волна увольнений затронула многие технологические компании, включая Amazon.com и Salesforce.

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