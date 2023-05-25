Microsoft расширяет возможности ChatGPT и Bing — Finance.ua

Microsoft расширяет возможности ChatGPT и Bing Сегодня 04:31 — Технологии&Авто

Microsoft расширяет возможности ChatGPT и Bing

Корпорация Microsoft начала предоставлять пользователям множество обновлений ИИ, включая ChatGPT, поисковую систему Bing, а также облачные сервисы.

Об этом сообщает Reuters.

В частности, среди ключевых изменений внедряется развертывание реальных результатов поиска из Bing в ChatGPT, ответы которого изначально были ограничены информацией по состоянию на 2021 год.

«Теперь ChatGPT может получать веб-результаты из Bing для подписчиков и вскоре сделает это для бесплатных пользователей», — сообщила компания.

Microsoft также расширяет так называемые плагины для Bing, используя стандарт OpenAI, позволяющий компаниям легче взаимодействовать с потребителями в поисковике.

«Это глубокое изменение в том, как люди будут использовать Интернет», — сказал директор по маркетингу для потребителей Microsoft Юсуф Мехди.

Обновление Bing является частью усилий Microsoft, направленных на то, чтобы захватить большую часть мирового рынка поисковой рекламы, который оценивается в 286 миллиардов долларов.

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Новые функции облачного сервиса позволяют компаниям создавать подключаемые к ассистенту плагины с искусственным интеллектом для предприятий Microsoft 365 Copilot.

По словам представителей Microsoft, плагин может позволить сотруднику на простом языке попросить ИИ забронировать поездку или объяснить юридические вопросы, связанные с контрактами с поставщиками.

Компания также заявила, что с июня планируется разработка ИИ-помощника, доступного в качестве тестовой версии для некоторых пользователей операционной системы Windows.

Укрінформ По материалам:

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