"Умный" чат-бот ChatGPT стал доступен на смартфонах Сегодня 12:10 — Технологии&Авто

"Умный" чат-бот ChatGPT стал доступен на смартфонах

Компания OpenAI выпустила официальный клиент для работы с чат-ботом ChatGPT под iOS-гаджеты. Приложение полностью бесплатно и не содержит рекламы.

Принцип работы ИИ-помощника остается неизменным — пользователь вводит свой вопрос, а ChatGPT дает ответы. Мобильное приложение также синхронизирует текстовые разговоры на разных устройствах.

Пока что опробовать мобильный ChatGPT могут только пользователи из США, но в ближайшие недели компания обещает сделать его доступным для всех. Сервис для устройств Android также появится «вскоре», отмечается в пресс-релизе.

В магазинах приложений, в частности Google Play, есть много поддельных приложений ChatGPT. В лучшем случае они просто запускают веб-интерфейс чат-бота, но при этом часто встраивают навязчивую рекламу, в худшем — подталкивают пользователей к запуску вредоносного ПО.

ChatGPT с момента запуска в начале 2023 года вызвал настоящий ажиотаж в мире hi-tech. Этот чат-бот способен легко и уверенно отвечать на самые разные вопросы, а также писать прозу, стихи или компьютерный код по команде, а по скорости роста обогнал даже TikTok.

В середине марта чат-бот ChatGPT обновлен до речевой модели GPT-4. Теперь нейросеть способна понимать не только текст, но и распознавать изображения — и может объяснить даже значение мемов. Ожидается, что модель GPT-5, которая выйдет к концу года, достигнет ранее невиданного уровня ИИ.

Ранее создатели ChatGPT объявили о старте программы вознаграждений по нахождению ошибок в своем чат-боте. Тем, кому удастся обнаружить уязвимости в работе и недостатки ChatGPT, заплатят от 200 до 20 000 долларов.

УНІАН По материалам:

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