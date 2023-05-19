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"Умный" чат-бот ChatGPT стал доступен на смартфонах

Технологии&Авто
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&quot;Умный&quot; чат-бот ChatGPT стал доступен на смартфонах
"Умный" чат-бот ChatGPT стал доступен на смартфонах
Компания OpenAI выпустила официальный клиент для работы с чат-ботом ChatGPT под iOS-гаджеты. Приложение полностью бесплатно и не содержит рекламы.
Принцип работы ИИ-помощника остается неизменным — пользователь вводит свой вопрос, а ChatGPT дает ответы. Мобильное приложение также синхронизирует текстовые разговоры на разных устройствах.
Пока что опробовать мобильный ChatGPT могут только пользователи из США, но в ближайшие недели компания обещает сделать его доступным для всех. Сервис для устройств Android также появится «вскоре», отмечается в пресс-релизе.

Что такое ChatGPT и почему он так популярен

В магазинах приложений, в частности Google Play, есть много поддельных приложений ChatGPT. В лучшем случае они просто запускают веб-интерфейс чат-бота, но при этом часто встраивают навязчивую рекламу, в худшем — подталкивают пользователей к запуску вредоносного ПО.
ChatGPT с момента запуска в начале 2023 года вызвал настоящий ажиотаж в мире hi-tech. Этот чат-бот способен легко и уверенно отвечать на самые разные вопросы, а также писать прозу, стихи или компьютерный код по команде, а по скорости роста обогнал даже TikTok.
В середине марта чат-бот ChatGPT обновлен до речевой модели GPT-4. Теперь нейросеть способна понимать не только текст, но и распознавать изображения — и может объяснить даже значение мемов. Ожидается, что модель GPT-5, которая выйдет к концу года, достигнет ранее невиданного уровня ИИ.
Ранее создатели ChatGPT объявили о старте программы вознаграждений по нахождению ошибок в своем чат-боте. Тем, кому удастся обнаружить уязвимости в работе и недостатки ChatGPT, заплатят от 200 до 20 000 долларов.
По материалам:
УНІАН
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