ChatGPT может заменить телемаркетологов, учителей и торговцев — Finance.ua

ChatGPT может заменить телемаркетологов, учителей и торговцев Сегодня 09:43 — Личные финансы

ChatGPT может заменить телемаркетологов, учителей и торговцев

После десятилетий, когда рабочие места синих воротничков забирали машины, продвинутые чат-боты теперь дышат в затылок «белым воротничкам». «Генеративные» инструменты искусственного интеллекта (AI), такие как ChatGPT, достигли значительного прогресса в разработке языка.

Об этом пишет economist.com

По данным банка Goldman Sachs, это может привести к освобождению 300 миллионов рабочих мест по всему миру. Секторы, которые испытывают наибольшее влияние:

Недавнее исследование OpenAI выясняло потенциал автоматизации 1016 профессий. Если программное обеспечение, такое как GPT-4 от OpenAI, было способно сократить время, необходимое человеку для выполнения задания, по крайней мере, вдвое, без снижения качества его выполнения, то задача считалась готовой к замене человеческого ресурса ИИ.

Также они выяснили, что 80% американцев могли бы выполнять, по крайней мере, 10% своих рабочих задач с помощью передовых инструментов искусственного интеллекта. Эта цифра растет до 50% задач для примерно 19% работников.

Отрасли, наиболее рискующие претерпеть изменения:

юридические услуги, а также некоторые сферы финансовой и страховой промышленности;

учителя, особенно языка, литературы и истории.

Вместе с тем не следует считать, что ИИ или другие технологии способны заменить людей. Ведь во время подобных исследований могут быть не учтены некоторые неявные навыки в профессиях, а человеческие качества, необходимые для некоторых профессий, такие как эмпатия или харизма, могут быть проигнорированы.

Многим компаниям также может не хватать ІТ-архитектуры или склонности к внедрению инноваций в сфере искусственного интеллекта. А те, кто их внедряет, сталкиваются с практическими и юридическими проблемами.

Например, когда чат-боты не знают, что сказать, они часто придумывают (хотя и люди тоже). Такой «творческий» результат они генерируют, основываясь на смеси данных, полученных из интернета, что вызывает острые вопросы относительно точности, конфиденциальности и интеллектуальной собственности.

Поэтому, несмотря на все положительные исследования, в реальном мире инструменты ИИ все равно будут нуждаться в операторах. Это может привести к созданию новых рабочих мест.

Телеканал 24 По материалам:

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