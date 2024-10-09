Microsoft приобретет OpenAI в течение трех лет — прогноз аналитиков 09.10.2024, 01:27 — Фондовый рынок

Microsoft приобретет OpenAI в течение трех лет — прогноз аналитиков

Аналитическая компания CCS Insight прогнозирует, что в течение трех лет OpenAI столкнется с трудностями привлечения средств, что заставит ее продать свой бизнес корпорации Microsoft.

Об этом пишет Forbes.

CCS Insight утверждает, что уменьшение интереса к искусственному интеллекту заставит компании вроде OpenAI и Anthropic искать инвесторов с более «глубокими карманами». Вероятные претенденты на их покупку — Microsoft и Amazon.

«Мы считаем, что в области ИИ наступит коррекция, поскольку ажиотаж начинает угасать», — отметил главный аналитик CCS Insight Бен Вуд.

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Компании из сферы ИИ «начнут задумываться, стоит ли им продолжать деятельность, поскольку инвесторы могут потерять интерес, и стартапам будет трудно поддерживать финансирование для дальнейших инноваций», добавил Вуд.

Хотя аналитик признает, что на сегодняшний день OpenAI без проблем привлекает средства, он прогнозирует, что ситуация может измениться в течение нескольких лет. «Мы говорим о возможном поглощении в 2027 году, поэтому это достаточно отдаленная перспектива», — пояснил он. OpenAI является ключевым партнером для Microsoft, ведь ее сервисы Copilot базируются на технологии GPT от OpenAI. «Возможно, Microsoft признает стратегическую важность владения OpenAI для полного контроля над ее бизнесом в будущем», — сказал Вуд.

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Microsoft ранее уже связывали с возможным поглощением OpenAI, особенно в ноябре 2023 года, когда кризис в руководстве OpenAI привел к кратковременному увольнению CEO Сэма Альтмана и его переходу в Microsoft. Эта ситуация быстро разрешилась, когда Альтман вернулся в OpenAI после протестов сотрудников компании. Но из-за зависимости Microsoft от OpenAI в сфере искусственного интеллекта, Microsoft может решить сделать шаг, когда ажиотаж вокруг ИИ уменьшится, считают в CCS Insight.

«Для поддержки конкурентоспособности и обеспечения дальнейшего развития ИИ требуются огромные суммы денег, что может подтолкнуть ключевых игроков к более активному участию», — добавил Вуд.

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Хотя Nvidia, один из главных бенефициаров бума ИИ, наблюдала стремительный рост своих акций с начала 2023 года, CCS Insight прогнозирует, что доминирование компании может завершиться.

По словам Вуда, платформа CUDA от Nvidia, которая обеспечивает работу многих ведущих ИИ-сервисов, пока «является единственным игроком на рынке», но компания уже испытывает трудности с удовлетворением спроса на свои чипы. «Однако наступит момент, когда спрос и предложение станут более сбалансированными», — добавил он.

Вуд также считает, что open-source альтернативы CUDA и общее замедление инвестиций в ИИ могут ослабить позиции Nvidia на рынке.

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