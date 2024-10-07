OpenAI запретила инвесторам вкладываться в конкурентов — Finance.ua

OpenAI запретила инвесторам вкладываться в конкурентов 07.10.2024, 00:10 — Фондовый рынок

OpenAI запретила инвесторам вкладываться в конкурентов

OpenAI получила от инвесторов $6,6 млрд, но этого недостаточно. По словам источников Reuters, создатели ChatGPT просили их не поддерживать пять компаний, которые она считает своими главными конкурентами.

В список попали разработчики крупных языковых моделей, в том числе Anthropic, xAI Илона Маска, а также Safe Superintelligence кофаундера OpenAI Ильи Суцкевера. Также среди нежелательных компаний в беседах стартапа с инвесторами упоминали поисковую систему на базе ИИ Perplexity и корпоративную поисковую ИИ-платформу Glean.

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Очевидно, OpenAI планирует наращивать продажи своих инструментов для компаний и обычных пользователей, чтобы в 2025 году достичь весьма смелой цели по выручке в $11,6 млрд. План на этот год — $3,7 млрд.

Такая просьба юридически ни к чему инвесторов не обязывает, но демонстрирует стремление OpenAI заручиться эксклюзивной поддержкой своих инвесторов на рынке с крайне высокой конкуренцией, где доступ к деньгам критически важен, отмечает Reuters.

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