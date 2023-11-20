Microsoft представила приложение для подключения iPhone к Windows 365 — Finance.ua

Microsoft представила приложение для подключения iPhone к Windows 365
Корпорация Microsoft выпустила Windows App для iOS, iPadOS, macOS, Windows и браузеров. Она предназначена для удаленного подключения к продуктам изготовителя софта.
Об этом сообщает The Verge.
Приложение создали на основе Windows 365 и превратили его в центральный узел подключения с удаленных ПК, виртуального рабочего стола Azure, Windows 365, Microsoft Dev Box и служб удаленного рабочего стола Microsoft.
В обновленном приложении доступны настройки разрешения и зума дисплея, а также подключение периферийных устройств, таких как вебкамеры, накопители и принтеры.
Предыдущая версия программы для Windows недоступна для Android.
Пользоваться приложением могут только владельцы бизнес-аккаунтов Microsoft, но есть вероятность того, что оно станет доступным и для обычных пользователей.
Microsoft имеет подобные программы для удаленного подключения к компьютерам, однако отдельное приложение является необычным брендингом и может свидетельствовать о планах Microsoft по переносу Windows в облако.
В Windows 11 уже появился ряд вебфункций, в том числе главный поисковый интерфейс, который обновляется из интернета, система виджетов и интеграция с Copilot.
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