Microsoft представила приложение для подключения iPhone к Windows 365 — Finance.ua

Microsoft представила приложение для подключения iPhone к Windows 365 Сегодня 03:06 — Технологии&Авто

Microsoft представила приложение для подключения iPhone к Windows 365

Корпорация Microsoft выпустила Windows App для iOS, iPadOS, macOS, Windows и браузеров. Она предназначена для удаленного подключения к продуктам изготовителя софта.

Об этом сообщает The Verge

Приложение создали на основе Windows 365 и превратили его в центральный узел подключения с удаленных ПК, виртуального рабочего стола Azure, Windows 365, Microsoft Dev Box и служб удаленного рабочего стола Microsoft.

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В обновленном приложении доступны настройки разрешения и зума дисплея, а также подключение периферийных устройств, таких как вебкамеры, накопители и принтеры.

Предыдущая версия программы для Windows недоступна для Android.

Пользоваться приложением могут только владельцы бизнес-аккаунтов Microsoft, но есть вероятность того, что оно станет доступным и для обычных пользователей.

Microsoft имеет подобные программы для удаленного подключения к компьютерам, однако отдельное приложение является необычным брендингом и может свидетельствовать о планах Microsoft по переносу Windows в облако.

В Windows 11 уже появился ряд вебфункций, в том числе главный поисковый интерфейс, который обновляется из интернета, система виджетов и интеграция с Copilot.

Укрінформ По материалам:

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