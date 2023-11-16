Microsoft выпустила программу для доступа к ПК с любого другого устройства — Finance.ua

Microsoft выпустила программу для доступа к ПК с любого другого устройства Сегодня 22:12

Корпорация Microsoft выпустила приложение Windows App, которое пригодится многим пользователям. Оно позволяет получить удаленный доступ к ПК через устройство на MacOS, iOS, iPadOS, а также через браузер или другой компьютер с Windows.

Приложение позволяет подключаться к Windows 365, виртуальному рабочему столу Azure, Microsoft Dev Box или собственному ПК. Как отмечают в Microsoft, утилита поддерживает несколько мониторов, разные разрешения экрана, масштабирование и не только.

По сути, Windows App — более удобная и продвинутая версия Remote Desktop Connection, использующая облачное хранение данных, стриминг изображения и другие технологии. При этом, если есть желание, можно не устанавливать Windows App на устройство, а использовать браузерную версию, залогинившись в аккаунте Microsoft.

Новое приложение пока доступно только на iOS, macOS, Windows и через браузер, но позже появится версия и для устройств Android. Пока требуется рабочая или обучающая учетная запись, затем появится поддержка личного аккаунта.

Предварительная версия Windows App доступна для загрузки в магазине Microsoft, а также в TestFlight для macOS и iOS-устройств. Пошаговая инструкция, как подключиться с того или иного устройства, есть на сайте Microsoft.

УНІАН По материалам:

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