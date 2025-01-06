Microsoft инвестирует $80 млрд в развитие ИИ и облачных технологий — Finance.ua
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Microsoft инвестирует $80 млрд в развитие ИИ и облачных технологий

Фондовый рынок
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Microsoft инвестирует $80 млрд в развитие ИИ и облачных технологий
Microsoft инвестирует $80 млрд в развитие ИИ и облачных технологий
Microsoft планирует инвестировать около 80 млрд долл. в 2025 финансовом году в развитие центров обработки данных для обучения моделей искусственного интеллекта и развертывания ИИ и облачных приложений.
Об этом сообщает Reuters.
ИИ требует огромных вычислительных мощностей, что повышает спрос на специализированные центры обработки данных, которые позволяют технологическим компаниям объединять тысячи чипов в кластеры.
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Рост капитальных расходов

Аналитики ожидают, что капитальные расходы Microsoft в 2025 финансовом году, включая капитальный лизинг, составят 84,24 млрд долларов, сообщает Visible Alpha.
Капитальные расходы компании в первом квартале 2025 финансового года выросли на 5,3% до $20 млрд.
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Будучи основным спонсором OpenAI, компания лидирует среди крупных технологических компаний в сфере ИИ благодаря своему эксклюзивному партнерству с производителем чат-ботов.
Более половины инвестиций Microsoft в размере 80 миллиардов долларов будут направлены в США, сообщил в своем блоге вице-председатель и президент компании Брэд Смит (Brad Smith).
«Сегодня США лидируют в глобальной гонке ИИ благодаря инвестициям частного капитала и инновациям американских компаний всех размеров, от динамичных стартапов до хорошо известных предприятий», — сказал Смит.
По материалам:
Економічна Правда
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