Microsoft инвестирует $80 млрд в развитие ИИ и облачных технологий — Finance.ua

Microsoft инвестирует $80 млрд в развитие ИИ и облачных технологий
Microsoft планирует инвестировать около 80 млрд долл. в 2025 финансовом году в развитие центров обработки данных для обучения моделей искусственного интеллекта и развертывания ИИ и облачных приложений.
Об этом сообщает Reuters.
ИИ требует огромных вычислительных мощностей, что повышает спрос на специализированные центры обработки данных, которые позволяют технологическим компаниям объединять тысячи чипов в кластеры.
Microsoft инвестирует миллиарды в развитие инфраструктуры искусственного интеллекта и расширение сети дата-центров.
Рост капитальных расходов
Аналитики ожидают, что капитальные расходы Microsoft в 2025 финансовом году, включая капитальный лизинг, составят 84,24 млрд долларов, сообщает Visible Alpha.
Капитальные расходы компании в первом квартале 2025 финансового года выросли на 5,3% до $20 млрд.
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Будучи основным спонсором OpenAI, компания лидирует среди крупных технологических компаний в сфере ИИ благодаря своему эксклюзивному партнерству с производителем чат-ботов.
Более половины инвестиций Microsoft в размере 80 миллиардов долларов будут направлены в США, сообщил в своем блоге вице-председатель и президент компании Брэд Смит (Brad Smith).
«Сегодня США лидируют в глобальной гонке ИИ благодаря инвестициям частного капитала и инновациям американских компаний всех размеров, от динамичных стартапов до хорошо известных предприятий», — сказал Смит.
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