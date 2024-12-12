Обмен файлами между iPhone и Windows: Microsoft представила новую функцию — Finance.ua

Обмен файлами между iPhone и Windows: Microsoft представила новую функцию Сегодня 23:29 — Технологии&Авто

Обмен файлами между iPhone и Windows: Microsoft представила новую функцию

Microsoft добавит возможность обмена файлами между iPhone и ПК на Windows.

Об этом пишет TechCrunch

Что произошло

Microsoft представила новую функцию — теперь обмен файлами между iPhone и ПК на Windows возможен через приложения Phone Link и Link to Windows.

Вот как работает передача файлов:

с iPhone на ПК: найдите файл на iPhone, нажмите «Поделиться», выберите «Ссылка на Windows» и выберите устройство.

найдите файл на iPhone, нажмите «Поделиться», выберите «Ссылка на Windows» и выберите устройство. с ПК на iPhone: щелкните файл правой кнопкой мыши, выберите Мой телефон и передайте его на iPhone.

Обновление получили пока только пользователи iPhone и Windows 11 или Windows 10. Пока компания не сообщает, когда эта фича станет доступной для всех. Напомним, приложение Phone Link уже позволяет отвечать на звонки, получать сообщения iMessage, просматривать уведомления и контакты прямо на ПК.

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