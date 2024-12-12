Обмен файлами между iPhone и Windows: Microsoft представила новую функцию — Finance.ua

Обмен файлами между iPhone и Windows: Microsoft представила новую функцию
Microsoft добавит возможность обмена файлами между iPhone и ПК на Windows.
Об этом пишет TechCrunch.
Что произошло
Microsoft представила новую функцию — теперь обмен файлами между iPhone и ПК на Windows возможен через приложения Phone Link и Link to Windows.
Вот как работает передача файлов:
- с iPhone на ПК: найдите файл на iPhone, нажмите «Поделиться», выберите «Ссылка на Windows» и выберите устройство.
- с ПК на iPhone: щелкните файл правой кнопкой мыши, выберите Мой телефон и передайте его на iPhone.
Обновление получили пока только пользователи iPhone и Windows 11 или Windows 10. Пока компания не сообщает, когда эта фича станет доступной для всех. Напомним, приложение Phone Link уже позволяет отвечать на звонки, получать сообщения iMessage, просматривать уведомления и контакты прямо на ПК.
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