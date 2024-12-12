Руководитель Microsoft AI считает, что ИИ отправит на свалку истории поисковики и браузеры — Finance.ua

Руководитель Microsoft AI считает, что ИИ отправит на свалку истории поисковики и браузеры Сегодня 09:33 — Финтех и Карты

Руководитель Microsoft AI считает, что ИИ отправит на свалку истории поисковики и браузеры

В беседе с журналистами портала The Verge Сулейман рассказал о будущем, в котором диалоговые генеративные ИИ-интерфейсы могут сделать обычные веб-браузеры устаревшими. Однако прежде, чем эта концепция будет реализована на практике, технология должна преодолеть массу препятствий.

Он выразил уверенность в дальнейшем развитии ИИ, но сдержал ожидания искусственного интеллекта общего назначения (Artificial General Intelligence), который также называют сильным ИИ, способным решать задачи наравне с человеком.

Сулейман считает, что в нынешнем виде процесс взаимодействия с поисковиками слишком громоздкий. По его мнению, гораздо удобнее делать запросы в приложении Copilot на своем iPhone. По мнению Сулеймана, ИИ-помощники с интерфейсами, сгенерированными нейросетями, смогут заменить традиционные поисковики и браузеры в течение трех-пяти лет.

Если разработчики перепроектируют веб-порталы таким образом, чтобы на них можно было размещать ИИ-агенты, такие агенты смогут выполнять запросы, взаимодействуя с другими ИИ-системами. Однако при таком сценарии не совсем понятно, сможет ли ИИ корректно находить точные ответы на запросы, и что произойдет с доходами от рекламы, когда люди перестанут переходить по сайтам. Сулейман не стал заострять внимание на этих вопросах, сказав, что Microsoft достигла значительного прогресса в минимизации количества галлюцинаций ИИ, являющихся основной проблемой ИИ-агентов.

Отраслевой аналитик Ом Малик считает, что программы на основе генеративного ИИ могут пойти еще дальше. В недавней публикации он высказался об ограничении традиционных браузеров в мире, где все больше доминируют технологии дополненной и виртуальной реальности, а также искусственный интеллект. Браузеры не сильно изменились с момента их появления, они построены вокруг Интернета, ориентированного на документы. Появление генеративных нейросетей и диалоговых систем бросает вызов этим основам. Потенциально ИИ способен фрагментировать веб-страницы в интерактивные, персонализированные потоки информации, что не соответствует исходным целям браузеров.

Что-то подобное тестирует Google в рамках проекта Project Jarvis, участники которого создали ИИ-агента, способного ограниченно контролировать курсор мыши и браузер пользователя для автоматизации процесса выполнения ряда задач.

prostomob По материалам:

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