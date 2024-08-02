МХП остается лидером по уплате налогов в агросекторе — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

МХП остается лидером по уплате налогов в агросекторе

Фондовый рынок
10
МХП остается лидером по уплате налогов в агросекторе
МХП остается лидером по уплате налогов в агросекторе
За I полугодие 2024 года предприятия компании МХП перечислили в бюджеты всех уровней почти 3,7 млрд грн в виде налоговых начислений, взносов и сборов.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
По сравнению с I полугодием 2023 г. объем налоговых вычетов увеличился на 40%. Всего в прошлом 2023 году предприятия компании МХП перечислили в бюджеты всех уровней более 6 млрд грн.

Читайте также: Как МХП победили «ножки Буша»

Таким образом, уже несколько лет МХП остается лидером по уплате налогов в агросекторе.
«Несмотря на все вызовы полномасштабной войны, МХП продолжает стабильно работать и вносить свой вклад в финансовую устойчивость страны. Вся команда МХП понимает значение этих цифр для экономики Украины в самый трудный период ее истории. Этот успех не был бы возможен без настойчивой работы и преданности каждого из людей МХП. Уплата налогов, инвестиции в Украину, создание рабочих мест — деятельность МХП как ответственного бизнеса», — комментирует Виктория Капелюшная, заместитель главного исполнительного директора, финансовый директор МХП.
Напомним, в 2023 году IFC, ЕБРР и DFC сообщили о выделении МХП $480 млн кредита на рефинансирование долга и модернизацию.
Сеть ресторанов McDonald’s с апреля начала постепенный переход на куриные котлеты для МакЧикен, производимые компанией МХП.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.