МХП остается лидером по уплате налогов в агросекторе — Finance.ua

МХП остается лидером по уплате налогов в агросекторе Сегодня 20:22 — Фондовый рынок

МХП остается лидером по уплате налогов в агросекторе

За I полугодие 2024 года предприятия компании МХП перечислили в бюджеты всех уровней почти 3,7 млрд грн в виде налоговых начислений, взносов и сборов.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

По сравнению с I полугодием 2023 г. объем налоговых вычетов увеличился на 40%. Всего в прошлом 2023 году предприятия компании МХП перечислили в бюджеты всех уровней более 6 млрд грн.

Таким образом, уже несколько лет МХП остается лидером по уплате налогов в агросекторе.

«Несмотря на все вызовы полномасштабной войны, МХП продолжает стабильно работать и вносить свой вклад в финансовую устойчивость страны. Вся команда МХП понимает значение этих цифр для экономики Украины в самый трудный период ее истории. Этот успех не был бы возможен без настойчивой работы и преданности каждого из людей МХП. Уплата налогов, инвестиции в Украину, создание рабочих мест — деятельность МХП как ответственного бизнеса», — комментирует Виктория Капелюшная, заместитель главного исполнительного директора, финансовый директор МХП.

Напомним, в 2023 году IFC, ЕБРР и DFC сообщили о выделении МХП $480 млн кредита на рефинансирование долга и модернизацию.

Сеть ресторанов McDonald’s с апреля начала постепенный переход на куриные котлеты для МакЧикен, производимые компанией МХП.

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