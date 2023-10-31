IFC, ЄБРР та DFC виділять МХП $480 млн кредиту на рефінансування боргу та модернізацію — Finance.ua

IFC, ЄБРР та DFC виділять МХП $480 млн кредиту на рефінансування боргу та модернізацію Сьогодні 08:36 — Фондовий ринок

IFC, ЄБРР та DFC виділять МХП $480 млн кредиту на рефінансування боргу та модернізацію

Як повідомила Міжнародна фінансова корпорація (IFC) із групи Світового банку, $30 млн буде надано МХП для модернізації та розвитку комплексу з переробки органічних відходів в електроенергію, а кредит на $100 млн буде спрямований на підвищення фінансової стабільності та рефінансування єврооблігацій.

Фінансування IFC надається під гарантії відшкодування перших збитків, надані Великобританією, Фондом IFC-Канада зі стійких харчових систем та іншими джерелами змішаного пільгового фінансування.

Кредит ЄБРР на $100 млн також надається для забезпечення фінансової стійкості МХП. Завдяки цьому кредиту компанія зможе рефінансувати свої єврооблігації у період обмеженого доступу до ринків капіталу.

Умови співробітництва з ЄБРР передбачають зобов’язання МХП щодо посилення свого кліматичного корпоративного управління за допомогою технічної допомоги, яку фінансує Фонд чистих технологій у рамках Програми високого впливу.

У DFC зазначили, що дадуть МХП $250 млн кредиту для підтримки роботи українського виробника курятини та зерна та пом’якшення наслідків повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Нагадаємо, МХП — провідна міжнародна компанія у сфері харчових та агротехнологій, найбільший в Україні виробник м’яса птиці, напівфабрикатів та продуктів із м’яса.

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