MG презентовала конкурентов Tesla: запас хода 700 км (фото) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

MG презентовала конкурентов Tesla: запас хода 700 км (фото)

Фондовый рынок
18
MG презентовала конкурентов Tesla: запас хода 700 км (фото)
MG презентовала конкурентов Tesla: запас хода 700 км (фото)
Китайская компания MG, принадлежащая SAIC, представила на Женевском автосалоне две электрические модели: лифтбэк MG 9 и внедорожник MG S9 fastback.
Об этом сообщает carnewschina.com.
Читайте также
Они основаны на автомобилях F7 и R7, доступных на китайском рынке под маркой Rising, которая также принадлежит SAIC. Две модели дочернего бренда помогут MG выйти на новый сегмент рынка, увеличив продажи. Это также хорошо для Rising, внутренний объем продаж которого низкий.
MG презентовала конкурентов Tesla: запас хода 700 км (фото)
MG — бывший британский бренд, который сейчас принадлежит китайскому автомобильному гиганту SAIC Group. Поскольку название MG все еще хорошо известно за рубежом, SAIC использует его как движущую силу для своих продаж за рубежом.
MG презентовала конкурентов Tesla: запас хода 700 км (фото)
Китайский автопроизводитель часто меняет марку своих моделей на бренд MG. Последние примеры — Wuling Air EV (MG Comet), Maxus T70 (MG Extender), Roewe Ei5 (MG 5) и Roewe Marvel R (MG Marvel R). В скором времени еще две модели от бренда Rising расширят линейку MG на зарубежных рынках.
Читайте также
Rising поначалу был серией электромобилей под брендом Roewe, принадлежащим SAIC. В 2020 году эта серия превратилась в самостоятельный бренд. На сегодняшний день его модельная линейка состоит из двух моделей: R7 fastback SUV и F7 liftback. Однако объем его продаж в Китае низкий.
В прошлом году Rising едва продала 21 012 автомобилей. Для ясности, Xpeng поставил более 121 000 единиц, а Nio продала более 160 000 электромобилей. Высокая цена стала основной причиной низкого спроса на автомобили Rising среди китайских клиентов. Недавно Rising присоединился к ценовой войне в Китае, предлагая скидки и пересмотренные комплектации автомобилей.
В скором времени автомобили Rising выйдут на зарубежные рынки как часть бренда MG. Они будут конкурировать с другими высококлассными электромобилями, включая китайские Zeekr, Xpeng, Exlantix и Nio.
Сравните цены и выгодно оформляйте полис ОСАГО (автогражданку) за 15 минут на нашем портале:

Автогражданка онлайн на Finance.ua 🚙

Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.