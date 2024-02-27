MG презентовала конкурентов Tesla: запас хода 700 км (фото) — Finance.ua

MG презентовала конкурентов Tesla: запас хода 700 км (фото) Сегодня 22:42 — Фондовый рынок

MG презентовала конкурентов Tesla: запас хода 700 км (фото)

Китайская компания MG, принадлежащая SAIC, представила на Женевском автосалоне две электрические модели: лифтбэк MG 9 и внедорожник MG S9 fastback.

Об этом сообщает carnewschina.com

Читайте также Renault презентовала стильный электромобиль за 25 000 евро (видео)

Они основаны на автомобилях F7 и R7, доступных на китайском рынке под маркой Rising, которая также принадлежит SAIC. Две модели дочернего бренда помогут MG выйти на новый сегмент рынка, увеличив продажи. Это также хорошо для Rising, внутренний объем продаж которого низкий.

MG — бывший британский бренд, который сейчас принадлежит китайскому автомобильному гиганту SAIC Group. Поскольку название MG все еще хорошо известно за рубежом, SAIC использует его как движущую силу для своих продаж за рубежом.

Китайский автопроизводитель часто меняет марку своих моделей на бренд MG. Последние примеры — Wuling Air EV (MG Comet), Maxus T70 (MG Extender), Roewe Ei5 (MG 5) и Roewe Marvel R (MG Marvel R). В скором времени еще две модели от бренда Rising расширят линейку MG на зарубежных рынках.

Читайте также Chery оборудует электромобиль Exeed Exlantix ET устойчивой к низким температурам батареей (фото)

Rising поначалу был серией электромобилей под брендом Roewe, принадлежащим SAIC. В 2020 году эта серия превратилась в самостоятельный бренд. На сегодняшний день его модельная линейка состоит из двух моделей: R7 fastback SUV и F7 liftback. Однако объем его продаж в Китае низкий.

В прошлом году Rising едва продала 21 012 автомобилей. Для ясности, Xpeng поставил более 121 000 единиц, а Nio продала более 160 000 электромобилей. Высокая цена стала основной причиной низкого спроса на автомобили Rising среди китайских клиентов. Недавно Rising присоединился к ценовой войне в Китае, предлагая скидки и пересмотренные комплектации автомобилей.

В скором времени автомобили Rising выйдут на зарубежные рынки как часть бренда MG. Они будут конкурировать с другими высококлассными электромобилями, включая китайские Zeekr, Xpeng, Exlantix и Nio.

Сравните цены и выгодно оформляйте полис ОСАГО (автогражданку) за 15 минут на нашем портале:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.