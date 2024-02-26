Chery оборудует электромобиль Exeed Exlantix ET устойчивой к низким температурам батареей (фото) — Finance.ua

Chery оборудует электромобиль Exeed Exlantix ET устойчивой к низким температурам батареей (фото)
Автомобильная компания Chery оборудует электрический автомобиль Exeed Exlantix ET инновационной батареей, которая устойчива к низким температурам.
Об этом сообщает сайт CarNewsChina.
Общеизвестен факт, что электрические машины зимой быстрее разряжаются. Поэтому во время морозов сокращается запас хода. Однако в китайской CATL утверждают, что смогли решить эту проблему.
Именно CATL создали литий-железо-фосфатную батарею LFP 2.0 Shenxing для Exeed Exlantix ET. Она может выдержать сильные морозы. В скором времени батареи CATL начнут ставить и на другие модели электрокаров.
В рамках испытаний электрокроссовер оставляли на улице на сутки при температуре -30 градусов, а также погружали батарею в емкость с ледяной водой.
Электромобиль Chery Exeed Exlantix ET имеет запас хода в 700 км. К тому же его LFP-батарея быстро заряжается как летом, так и зимой.
При температуре -20 °C быстрая зарядка батареи на 80% занимает 24 минуты. А при +25 °C всего за 10 минут можно увеличить запас хода на 400 км. Полная же зарядка в теплую погоду занимает 15 минут.
Новый Exeed Exlantix ET — крупный пятиместный электрокроссовер от премиального подразделения Chery. Это флагманская электрическая модель китайского производителя. Ее предложат в версиях мощностью от 252 до 362 л. с.
Поделиться новостью