На украинский рынок выйдет новый электромобиль Kia с запасом хода более 500 км (фото) — Finance.ua
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На украинский рынок выйдет новый электромобиль Kia с запасом хода более 500 км (фото)

Технологии&Авто
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На украинский рынок выйдет новый электромобиль Kia с запасом хода более 500 км (фото)
На украинский рынок выйдет новый электромобиль Kia с запасом хода более 500 км (фото)
Линейка электромобилей Kia в Украине скоро расширится — к модели Niro присоединится новый EV6. Об этом сообщается на сайте официального представительства южнокорейского автопроизводителя.
На украинский рынок выйдет новый электромобиль Kia с запасом хода более 500 км (фото)
Электромобиль Kia EV6 — 4,7-метровый хэтчбек-кроссовер с обтекаемым дизайном и увеличенным клиренсом. Модель разделяет платформу с Hyundai Ioniq 5 и Genesis GV60.
В салоне на передней панели установлены два изогнутых дисплея. Электрокар Kia EV6 имеет 520-литровый задний и 20-литровый передний багажник.
На украинский рынок выйдет новый электромобиль Kia с запасом хода более 500 км (фото)
Базовая комплектация Kia EV6 2024 включает в себя 19-дюймовые диски, климат-контроль, адаптивный круиз-контроль и камеру. Также для модели доступны панорамная крыша, парковочный автопилот с дистанционным управлением, подогрев и вентиляция кресел.
На украинский рынок выйдет новый электромобиль Kia с запасом хода более 500 км (фото)
Новый Kia EV6 дебютирует на украинском рынке в заднеприводной версии на 229 л. с батареей емкостью 77,4 кВт∙ч. Он способен разогнаться до 100 км/ч в 7,3 с и развить 185 км/ч, а его запас хода составляет 528 км.
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По материалам:
Фокус
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