На украинский рынок выйдет новый электромобиль Kia с запасом хода более 500 км (фото) — Finance.ua

На украинский рынок выйдет новый электромобиль Kia с запасом хода более 500 км (фото) Сегодня 03:54 — Технологии&Авто

На украинский рынок выйдет новый электромобиль Kia с запасом хода более 500 км (фото)

Линейка электромобилей Kia в Украине скоро расширится — к модели Niro присоединится новый EV6. Об этом сообщается на сайте официального представительства южнокорейского автопроизводителя.

Электромобиль Kia EV6 — 4,7-метровый хэтчбек-кроссовер с обтекаемым дизайном и увеличенным клиренсом. Модель разделяет платформу с Hyundai Ioniq 5 и Genesis GV60.

В салоне на передней панели установлены два изогнутых дисплея. Электрокар Kia EV6 имеет 520-литровый задний и 20-литровый передний багажник.

Базовая комплектация Kia EV6 2024 включает в себя 19-дюймовые диски, климат-контроль, адаптивный круиз-контроль и камеру. Также для модели доступны панорамная крыша, парковочный автопилот с дистанционным управлением, подогрев и вентиляция кресел.

Новый Kia EV6 дебютирует на украинском рынке в заднеприводной версии на 229 л. с батареей емкостью 77,4 кВт∙ч. Он способен разогнаться до 100 км/ч в 7,3 с и развить 185 км/ч, а его запас хода составляет 528 км.

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Фокус По материалам:

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